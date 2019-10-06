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Göztepe sahasında farklı kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

06 Ekim 2019 Pazar 07:39
Göztepe sahasında farklı kazandı

Süper Lig'de Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

7. dakikada sağ kanattan korner kazanan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk, takımını öne geçirdi: 1-0 

25. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışında düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Atila Turan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Rienstra'nın müdahalesi sonucu Joreme'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 32. dakikada atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. 

42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunma oyuncularından seken topla ceza sahası dışından buluşan Soner Aydoğdu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0

45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışında alan Napoleoni, defansı çalımlayıp vurduğu top, ağlarla buluştu: 3-0

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Napoleoni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0

67. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Alpaslan Öztürk'den seken topa vuran Castro, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı attı.

70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası içinde defansı çalımlayan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top, direkten döndü.

85. dakikada Göztepe'nin atağında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada Jerome'nin vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Lung, dışarı çeldi.

90+1. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine hakem, müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruş, defanstan döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:39
  1. Futbol: Süper Lig
  2. Göztepe
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. Anadolu Ajansı

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