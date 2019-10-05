Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İşte, Göztepe Kayserispor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 4-0 Göztepe sahasında Kayserispor'a karşı büyük üstünlük kurdu. Göztepe 7. dakikada Alpaslan ile öne geçti: 1-0 32'de Göztepe Serdar Gürler ile penaltı atışından yararlanamadı. 42. dakikada Soner Aydoğdu, 45. dakikada Napoleoni ilk yarının skorunu ilan eden golleri attı: 3-0 50. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Napoleoni durumu 4-0'a getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe 4 golle 3 puana ulaşan taraf oldu.

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