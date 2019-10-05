Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?05 Ekim 2019 Cumartesi 19:57
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. İşte, Göztepe Kayserispor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 4-0
Göztepe sahasında Kayserispor'a karşı büyük üstünlük kurdu.
Göztepe 7. dakikada Alpaslan ile öne geçti: 1-0
32'de Göztepe Serdar Gürler ile penaltı atışından yararlanamadı.
42. dakikada Soner Aydoğdu, 45. dakikada Napoleoni ilk yarının skorunu ilan eden golleri attı: 3-0
50. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Napoleoni durumu 4-0'a getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe 4 golle 3 puana ulaşan taraf oldu.
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