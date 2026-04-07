Göztepe ile Galatasaray 64. kez karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle adlığı 64 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İzmir ekibi ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hafta sonu deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Galatasaray, Göztepe karşısında galip ayrılıp, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını artırmak istiyor.

64. randevu

Göztepe ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 38 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 102 golüne, İzmir temsilcisi 46 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13 mücadele oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 28 puan topladı. Sarı-kırmızılılar son olarak konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Aslan ayrıca bu sezon ligde kaybettiği 3 maçı da dış sahada oynadı.

Galatasaray ligin en çok gol atan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 müsabakada hücumda etkili performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda rakip fileleri 63 kez havalandırdı ve bu alanda zirvede yer alıyor. Ligin en çok gol atan takımı olan Aslan, 27 maçın 24'ünde gol kaydetti.

14 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'da ligde 14 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wifried Singo ve Lucas Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai, ve Renato Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

Ligin en az gol yiyen iki takımı rakip olacak

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda savunmada en iyi performans gösteren iki takımı, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Göztepe, ligde çıktıkları 27 müsabakada kalesinde 20'şer gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımları olarak yer alıyor.

En son 1980 yılında berabere bitti

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son maçlar berabere sona ermedi. İki takım arasında son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonra oynanan 21 müsabakada Aslan 19 kez kazandı, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray üst üste 8, toplamda 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

Okan Buruk ile Stanimir Stoilov 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov bugüne kadar 3. kez rakip oldu. Geride kalan 3 müsabakayı da kazanan Buruk'un ekibi oldu.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen sakatlığından dolayı, Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezasından dolayı Göztepe maçında forma giyemeyecek. Gabriel Sara'nın durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de Teknik Direktör Okan Buruk'tan görev bekleyecek.

Alper Akarsu düdük çalacak

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir olacak.