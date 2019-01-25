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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Göztepe - Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

25 Ocak 2019 Cuma 13:20
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Göztepe - Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma bein sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın deplasman performansı

Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.

Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.

Fatih Terim'in cezası bitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra TürkiyeFutbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Fernando sarı kart sınırında

Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Göztepe - Galatasaray önceki maçlar 

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

Göztepe - Galatasaray son 5 maç

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

Göztepe - Galatasaray İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

GÖZTEPE muhtemel 11:

Beto- Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

SAKAT: Ghilas, Traore 

CEZALI: Alpaslan

Galatasaray muhtemel 11:

Muslera- Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Donk, Onyekuru, Feghouli, Sinan

SAKAT: Emre Akbaba

CEZALI: Belhanda

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:20
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman
  4. Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta
  5. Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  6. Galatasaray'ın deplasman performansı
  7. Fatih Terim
  8. Fatih Terim ceza
  9. Göztepe - Galatasaray önceki maçlar
  10. Göztepe - Galatasaray son 5 maç
  11. Göztepe - Galatasaray İzmir'deki maçlar
  12. Göztepe - Galatasaray farklı skorlar
  13. GÖZTEPE muhtemel 11
  14. Galatasaray muhtemel 11

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