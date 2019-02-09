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Göztepe çıkış peşinde

İkinci yarıda puanla tanışamayan sarı-kırmızılı ekip yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:35
Göztepe çıkış peşinde

Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Göztepe, 21. haftaya 22 puanla, düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Son 3 maçını kaybeden Göztepe, ligdeki son 9 müsabakada ise sadece 4 puan alabildi.

İzmir temsilcisi, evinde oynadığı son 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan Aytemiz Alanyaspor ise 21. haftaya 25 puanla girdi.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek. Nabil Ghilas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:35
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