Göztepe Celso Borges'e kavuştu

Dün İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen Kosta Rikalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak İspanya'da Deportivo La Coruna forması giyen 30 yaşındaki Borges'in hazır olarak sarı-kırmızılı takıma geldiği ve Galatasaray maçında görev verilmesi durumunda forma giyebilecek düzeyde olduğu ifade edildi. Göztepe, Borges transferini sosyal medya heaplarında son dönemlerin modası olan Kiki Challenge dans videosuyla duyurdu. Ülkesinin Saprissa takımında kariyerine başlayan Celso Borges, Norveç'te Fredrikstad, İsveç'te AIK takımlarında da oynadı. La Liga'da toplam 107 maça çıkan deneyimli futbolcu 15 kez rakip fileleri havalandırdı.