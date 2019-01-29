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Gözlükteki çizikler nasıl giderilir? Gözlükteki çiziklere karşı pratik bilgiler

Gözlüklerdeki çizikler, görmenizi engeller, gözlerinize rahatsızlık verir, baş ağrısına neden olur. Gözlük camınız çizildiğinde, camı değiştirmek yerine, evde kendi imkanlarınızla çiziklerden kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

29 Ocak 2019 Salı 21:28
Gözlükteki çizikler nasıl giderilir? Gözlükteki çiziklere karşı pratik bilgiler

Gözlüklerdeki çizikler, görmenizi engeller, gözlerinize rahatsızlık verir, baş ağrısına neden olur. Gözlük camınız çizildiğinde, camı değiştirmek yerine, evde kendi imkanlarınızla çiziklerden kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

1. KARBONAT VE SU

Gözlük camındaki çizikleri yok etmek için, 1 yemek kaşığı su ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın ve karışımı çiziklere sürün. Daha sonra camı suyla yıkayın ve mikrofiber bezle silin.

2. ARABA CAMI TEMİZLEYİCİSİ

Araba camı temizleyicisi, küçük çizikleri yok etmede etkilidir. Ayrıca, gözlük camının daha az buğulanmasına yardımcı olur. Sıvıyı, gözlük camına sıkın ve bir bezle dairesel hareketlerle silin.

3. AŞINDIRICI OLMAYAN DİŞ MACUNU

Parmağınızla az miktarda diş macununu gözlük camındaki çiziklere sürün ve dairesel hareketlerle ovun. Sonra temiz bir bezle silin. Çizikler çok derin ise, işlemi 3- 5 defa tekrarlamanız gerekebilir.

4. AHŞAP CİLASI VE VAZELİN

Ahşap cilasını gözlük camındaki çizikleri yok etmek için de kullanabilirsiniz. Cilayı bir bez yardımıyla gözlük camını ovalamak için kullanın. Ardından biraz vazelinle camları tekrar silin. Çizikler daha az fark edilir hale gelecektir.

5. BALMUMU

Cam üzerindeki çizgilere dairesel hareketlerle hasar kayboluncaya kadar balmumu sürtün. Sonra yumuşak bir bezle camı silerek temizleyin.

6. SİRKE VE KARBONAT

Küçük çiziklerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Karışımı çiziklere sürün, sonra suyla durulayın ve yumuşak bir mendille silin.

7. BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı, gözlükleri kurtarmak için mükemmeldir. Deterjanla lekeleri ve çizikleri silin, ardından su ile durulayın.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:28
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