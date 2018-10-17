Gözlük camını temizlemek için...

Gözlükleri yeni gibi yapacak yöntemler:

Elinize sabun alın ve ellerinizi köpürtün. Ellerinizle köpüğü gözlüğünüzün her tarafına yayın. Ardından gözlüğü içme suyu ile durulayın.

Daha kolay bir yöntem denemek isterseniz mikrofiber gözlük camı bezleri ile gözlüklerinizi temizleyebilirsiniz.

Gözlüklerin temizlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir başka yöntemse gözlük temizleme spreyi ile temizlemektir. Bu spreyler gözlüklerin tam anlamı ile temizlenmesini sağlar.

Gözlüklerin kirlenmesi kadar çizilmesi de can sıkıcı bir durumdur. Gözlük camlarının çizilmesi durumunda yapılabilecek bazı işlemler vardır.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Bir çay kaşığı karbonat ile bir çay kaşığı tuzu karıştır ve macun kıvamına getir. Bu işlemden sonra karışımı gözlük camına sürün ve camları ovalayın. Ardından ılık su ile yıkayın.

Gözlük, ılık su ve sabun ile ovularak yıkanırsa üzerindeki çizikler büyük orandan azalacaktır.

Uygulanacak yöntemlerden biri de bebek şampuanı ile gözlük camlarını yıkamaktır. Gözlük camlarına bebek şampuanını uygulayın ve camları ovun. Gözlük camları yeni gibi olacaktır.

Mutfakta temizlik ve yemek yapma konusunda fazlaca kullanılan sirke gözlük camlarının temizlenmesi içinde kullanılabilir.

Bunların dışında gözlüklerin kullanımı ve temizlenmesi ile ilgili şu önerileri uygulayabilirsiniz.

Gözlüklerinizi sert kumaşlarla ya da gazete kağıdı ile temizlemeyin. Gözlüklerinizi tek elle takıp çıkartmayın.

Onları koltuk gibi sık kullanılan eşyaların üzerine bırakmayın.

Gözlükleri aşırı sıcak ya da aşırı soğuk yerlerde bırakmamaya özen gösterin.