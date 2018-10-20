Gözlüğe elveda demek için...



Excimer Laser teknolojisi, gözlük kullanmaktan memnun olmayanlar için kesin çözüm sunuyor. Bu teknolojiyi kullanarak yapılan tedavide başarı oranı yüzde 99. Tedaviden sonra, hasta bir daha gözlük kullanmıyor. Numaraların geri dönme ihtimali ise yok denecek kadar az. Hasta tedavinin ertesi günü normal yaşamına dönebiliyor. Excimer Laser, 193 nm dalga boyundaki ultraviyole ışıkla korneayı yeniden biçimlendiren ve miyop, hipermetrop ve astigmat kusurlarını düzelten bir cihaz.. Laser tedavisi uygulanacak hasta için önce sıkı bir muayene ile araştırma yapılarak karar veriliyor. 14 numaraya kadar miyop, 6 numaraya kadar hipermetrop, 6 numaraya kadar astigmat olanların sorunu bu tedavi ile bitiyor. 18 yaşını doldurmak ve başka bir göz sorunu olmamak şart!.. Kornea yapısı çok inceyse, Gözyaşı az salgılanıyorsa, göz numarasındaki artış henüz sonlanmamışsa, hipermetropi değerleri çok yüksekse, yüksek göz tansiyonu varsa, göz kanaması yapacak durumda şeker hastalığı varsa, hamilelik veya lohusalık varsa o kişiye excimer laser yapılması uygun olmayabilir.

Para tuzağına dikkat

Fakat dikkat edin. Umutla gidersiniz, size bir dizi gerekçe sürüp, başka bir operasyona yönlendirebilirler. Kanmayın. Bu noktada para tuzağı ile karşı karşıya olduğunuzu hatırlayın!