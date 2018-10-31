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Gözlerinizin değerini bilin

Estetikle bir süre için her şeyi gençleştirebilirsiniz, bir tek gözleriniz hariç. Gözler asla müdahale kabul etmez.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:00
Gözlerinizin değerini bilin


Göz kuruluğu çok can yakıcı olabilir

40 yaşın üstündeki kadınlarda daha sık rastlanan göz kuruluğu, hava kirliliğinin yüksek olduğu büyük şehirlerde daha yüksek oranlarda görülüyor. Uzun süre bilgisayar veya televizyon başında ekrana bakmak, yaşın ilerlemesi, çevresel faktörler, menopoz, klimalı ortamlar, kontakt lens kullanımı, göz ameliyatları, sigara kullanılan ortamlarda bulunmak da göz kuruluğunun artmasına sebep olabiliyor.

Göz kuruluğu, özellikle akşam geç saatlerde bulanıklık veya gözlerde yorgunluk ya da sabah uyanınca gözü açmada zorlanma, gözlerde yanma batma şeklinde kendini gösteriyor.

Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte azalıyor. Oysa net görmeye ihtiyaç duyuyoruz.

Her sabah gazete okuyorsanız, göz kuruluğu yüzünden bunu yapamamaya başlarsanız, bu sizi rahatsız eden bir unsurdur. Her gün sekiz saat bilgisayar kullanırken bu altı saate düşüyorsa bu canınızı sıkan bir şeydir. Bunun altında yatan sebeplerden en önde geleni kuru gözdür.

Gözü nemli tutabilmek için, gözyaşının yerini tutan birçok suni gözyaşı damlası var. Birinci aşamada günde iki defa damla damlatıyorsanız, tedavi edilmezse ikinci basamakta bu beşe çıkıyor. Yanına ek ilaçlar almak durumunda kalıyorsunuz.
Bu da tatsız bir şey..

Kişi gözünde devamlı bir yanma batma ve yabancı cisim hissi olduğu için sosyal ve görsel olarak rahatsızlık hissediyor. Kişinin hem kendi görüşü bozuluyor, hem de sık göz kırpma ve kızarık göz karşıdaki kişileri rahatsız edebiliyor.

Estetiğin para etmediği organınız

Gözler asla müdahale kabul etmez. Çünkü iki göz kapağı arası sürekli havayla temas ettiği için seneler içinde giderek sararıyor.

‘Gözlerimin parlaklığı azaldı’ sık sık söylenen bir sızlanmadır.

Göz yaşı yapısı sağlıklı olanlarda bu parlaklık azalması daha geç oluşuyor.

Vücudumuzda havayla temas eden iki önemli yer var. Ağzımız ve göz kapağı aralığımız. Sağlıklı ve yeterli gözyaşınız yoksa enfeksiyonlara da daha açık hale geliyorsunuz. Konjonktivit, alerji, kirpik dibi iltihabı gibi birçok hastalığa daha yatkın oluyorsunuz.

Romatizma da göz kuruluğu yapıyor

Gözlerinizde aşağıdaki belirtiler varsa göz doktorunuza başvurmalısınız.

Kuruluk

Kaşıntı

Yanma, batma

Yabancı cisim hissi

Işığa duyarlılık

Aşırı gözyaşı dökmek

Bulanık görme veya geceleri görmede zorluk

Yorgunluk

Kimlerde Kuru Göz Oranı Daha Yüksek?

Yaşlanma.

Çevresel faktörler: Nemi düşük, sıcak veya rüzgarlı ortamlar, radyasyon veya kimyasal maddelere maruz kalma, yüksek yerlerde bulunma..

Menopoz.

Klimalı ortamlar: Klima kullanımı ortamın kurumasına neden olarak gözyaşının buharlaşmasını hızlandırmakta ve Kuru göze yol açmaktadır.

Kontakt lens kullanımı: Kontakt lens kullanımı gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına sebep olacağından kuru göze yol açmaktadır.

Göz ameliyatları.

Yoğun bilgisayar kullanımı, TV ekranı karşısında uzun saatler geçirme..

Sigara dumanındaki maddeler..

Romatizma.

Hastalıklar ve tedavide kullanılan ilaçlar. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, tiroid (guatr), alerji ve depresyon gibi çeşitli hastalıklar ve bu hastalıklarda kullanılan ilaçlar kuru göz hastalığını tetikleyebilmektedir.

Göz tansiyonu.

Otomobil, uçak gibi yerlerde havalandırmanın doğrudan göze gelmesi.

Kuru odada uyumak.

Güneşli ve rüzgarlı havalarda güneş gözlüğü takmamak.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:00
  1. göz
  2. göz tansiyonu

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