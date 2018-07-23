Gözlerinize çay poşeti koyarsanız... Etkisine inanamayacaksınız

ÇAY POŞETLERİ GÖZDE NASIL KULLANILIR?

Kullanılmış çay poşetlerindeki fazla sıvıyı sıkın. 10 ila 20 dakika buzdolabında soğutun. Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika boyunca kapalı gözlerinizin üzerine koyarak bekleyin.

Parmak uçlarınızı kullanarak gözünüze hafif bir baskı uygulayabilir veya göz çevrenize hafifçe masaj yapabilirsiniz.

NE TÜR ÇAY KULLANILIR?

Göz sorunlarını tedavi etmek için kullanılabilecek birkaç çay çeşidi vardır. Herhangi bir kimyasaldan kaçınmak için mümkün olduğunda organik çay kullanmak en iyisidir. Kullanılmış çay poşetlerini değerlendirin

Siyah, beyaz ve yeşil çay, göz rahatsızlıklarının tedavi edilmesine yardımcı olabilecek kafein ve antioksidanlar barındırır.

Bitkisel çaylar sakinleştirici ve yatıştırıcıdır. İltihap, şişlik ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilirler.

ÇAY POŞETLERİ NELER İÇİN KULLANILIR?

İltihaplı ve şiş gözler

Siyah ve yeşil çaylardaki kafeinin şişmiş gözler üzerinde olumlu etkisi bulunuyor ve cildi sıkı tutmaya yardımcı olur. Kafein, bu hassas dokudaki kan damarlarını daraltır. Bu, şişlik ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Siyah ve yeşil çaylar ayrıca antioksidanlar içerir. Herhangi bir şişkinliği hafifletmek için cildi sıkılaştırmaya ve sıvıyı dışarı çekmeye yardımcı olabilir. Yeşil çay, yüksek flavonoid içeriğinden dolayı biraz daha etkili olabilir. Gözlerin altındaki torbaları tedavi etmek için siyah veya yeşil çay poşetlerini soğuk kompres olarak kullanın.

Kırışıklıkları azaltma

Sarıpapatya çayı ve yeşil çay ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmada yararlı olabilir.

Kırmızı gözü iyileştirme

Papatya ve rezene çayı, kırmızı göz belirtilerini hafifletmek için kullanılır, ancak bu durumun tedavisi için bu çayların kullanımını destekleyen sınırlı bilimsel kanıt vardır. Bu çaylar, gözünüzden akan fazla sıvıyı çıkarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca şişlik ve tahrişleri rahatlatabilirler.

Koyu halkaları azaltma

Gözaltındaki koyu halkaların görünümünü azaltmak için gözünüze soğuk siyah veya yeşil çay poşetleri kullanın. Kafein, gözünüzdeki kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir.

Arpacık tedavisi

Siyah çay, yüksek tanen içeriğinden dolayı arpacık tedavisinde faydalıdır. Antibakteriyel ve analjezik özellikleri şişliği ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

Kuru gözler

Nemi tutmaya ve kuruluğu hafifletmeye yardım etmek için gözünüzde ılık siyah veya lavanta çayı poşetleri kullanın. Bu çayların yatıştırıcı özellikleri, yaşadığınız herhangi bir tahriş veya hassasiyeti rahatlatmaya yardımcı olur..

Gözdeki morlukları azaltma

İltihaplanmayı azaltmak için siyah veya yeşil çay kullanabilirsiniz. Tanenler şişliği ve morarmayı azaltmaya yardımcı olur.

RİSKLER VE ÖNLEMLER

Göz bölgesi çok hassas olduğu için, çay poşetlerini kullanırken daima dikkatli olun. Akılda tutulması gereken birkaç nokta şunlardır:

Tedaviden önce ellerinizi yıkayın.

Tedaviden önce makyajı çıkarın.

Asla sıcak çay poşetleri kullanmayın.

Zımba içeren çay poşetlerinden kaçının.

Çay sıvısını gözlerden uzak tutun.