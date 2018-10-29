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Gözleriniz kan çanağı olduysa...

Akşam yattım bir şey yoktu.. Sabah kalktın, baktım ki.. Başıma geldi. Allah sizi korusun

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:43
Gözleriniz kan çanağı olduysa...


Farkında değilim, meğer ölümden dönmüşüm! Bu kanlanma olayı aynen başımdan geçti şu giden Aralık ayının 18'inde. Çok gücüme, ağrıma giden bir hadise yaşadım. Nasıl bir öfkelenmişsem, sabah uyandığımda bir gözüm kan çanağı olmuş, hiç farkında değilim! Doktor, "Ya beyin damarın çatlasaydı.. Verilmiş sadakan varmış.." dedi.

Demem o ki, göz kanlanmasını asla hafife almayın.

Asabi iseniz, çok üzülmüşseniz tansiyonunuza bağlı olarak da başınıza gelebilir. "Kan beynime sıçradı!" deriz ya, ma'zallah bu beyin kanaması demek!

Bu illet gözde olursa, göz akındaki damarlardan birinin çatlaması sonucu oluşuyor.

Göz kuruluğu, allerjik reaksiyonlar, mikrobik durumlar, yabancı cisimler, travma, ani çıkışlı göz tansiyonu, üveit olarak bilinen göz içi iltihabı, kirpik dibi iltihabı, güneşe ve ultraviyole ışıklara maruz kalma diğer sebepleri.. Romatolojik ve tiroid hastalıklarında da olabilir. Travmalar, ıkınma, kuvvetli hapşırık, kusma gibi ani göğüs ve kafatası basıncı artışına bağlı olarak da oluşuyor.

Alkol, sigara, kullanılan ilaçların yan etkilerini de katınız. Kanlanma tek bir gözde, sıklıkla her iki gözde de olabilir.

Özellikle tek gözde yaşanan kanlanmanın riskli olduğunu belirtiyor hekimler..

Kanlanmalar ağrı, sulanma ve görme kalitesinde azalma yapıyorsa durum acil!..

Kontakt lens kullanıcılarında olan kanlanma ve ağrılarda kontakt lens kullanımı kesilip en kısa zamanda göz muayenesi yapılması gerekiyor. Göz kanlanması oluştuğunda kontakt lens takıyorsanız, onları çıkarın.

Unutmayın eğer göz kanlanmasına göz ağrısı, ışığa karşı hassasiyet, şişme, bulanık görme eşlik ediyorsa doktorunuzu acil tedavi için görmelisiniz.

BASİT MÜDAHALELER

1) Buz torbalarını gözünüze beş dakika uygulayın. Bu hem damarları daraltacak hem de gözünüzü rahatlatacaktır. Buzu direkt olarak göz kapağının üzerine koymaktan kaçının, çünkü buz yanıklarına sebep olabilir. Bunun yerine buzu ince bir havlunun içine sarabilirsiniz.

2) Yüzünüze su çarpın. Bu ayrıca kaşıntılı, şişkin gözleri veya alerji sebebiyle kanlanan gözleri dindirecektir.

Göz nezlesi alerjik bir olay

Göz nezlesi gözün iltihaplanması olarak da bilinir. Alerjileri olan kişiler bu hastalığa daha çabuk yakalanır. Özellikle bahar aylarında polenlerin havada uçuştuğu günlerde bu hastalık kendini göstermeye başlar. Bazı virüs ve bakterilerin de bu hastalığa sebep olduğu bilinmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle hasta olan kişilerden bulaşır.

Göz nezlesi belirtileri değişiklik gösterir. Ancak en çok görülen belirtisi gözün içinde yabancı cisim varmış gibi hissedilmesidir. Ayrıca gözler kızarır ve kaşınır hasta sabah uyandığında da göz kapakları yapışık haldedir. Virüs sonucu oluşan göz nezlesinde, göz sürekli yaşarır ve akar, göz kaşınır, içinde bir şey varmış gibi hissedilir ve nadiren de olsa lenf bezlerinde şişme olur. Virüse bağlı bu reaksiyonların oluşmasından önce, hasta genellikle yakın zaman önce gribal bir enfeksiyon geçirmiş olur. Bakteriyel enfeksiyon sunucu göz nezlesi oluşmuşsa, hastanın gözlerinden yeşil veya sarımsı renkte iltihaplı bir akıntı meydana gelir, gözlerde batma ve yanma hissi oluşur.

Göz nezlesi nasıl geçer bilmeyenler korkuya kapılıp bir anda pek çok göz damlasına ve merheme yönelebilir. Ancak evde bilinçsizce ilaç kullanmak tedaviyi geciktirebilir ve başka göz hastalıkları oluşmasına sebep olur.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:43
  1. göz hastalıkları
  2. göz nezlesi
  3. alerji

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