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Gözlerine inanamadı! Tarlaya gökten Pelikan düştü

Bursa'da tarla süren Ahmet Ceylan isimli çiftçinin tarlasına, gökyüzünden yaralı bir pelikan düştü.

28 Ağustos 2018 Salı 13:16
Gözlerine inanamadı! Tarlaya gökten Pelikan düştü

Bursa'da Ahmet Ceylan isimli çiftçinin tarlasına gökyüzünden pelikan düştü.

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te tarlada çalışan bir çiftçinin yanına gökyüzünden pelikan düştü. Yaralı pelikanı traktörüne koyan çiftçi kaymakamlığa getirdi. İlk tedavisi yapılıp beslenen yaralı pelikan Bursa'ya gönderildi. Edinilen bilgiye göre dağ yöresi olarak bilinen Keles'in Taşbaşı mevkinde tarla süren Ahmet Ceylan isimli çiftçi gökyüzünden tarlasına bir cisim düştüğünü fark etti. Cismin yanına gittiğinde büyük bir kuş olduğunu anlayan Ceylan gözlerine inanamadı. Yaralı pelikanı traktörün kasasına koyan Ahmet Ceylan Keles Kaymakamlığı'nın yolunu tuttu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hayvan beslenip Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:16
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