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Gözleri ovuşturmanın sebep olabileceği problemler nelerdir?

Gözler bazen bilgisayara televizyona çok bakmaktan ya da az uykudan dolayı yorulur. Daha sonra gözler ovuşturulur. Peki gözleri ovuşturmanın sebep olabileceği sıkıntılar nelerdir?

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:51
Gözleri ovuşturmanın sebep olabileceği problemler nelerdir?

KORNEAYA ZARAR VERİR

Kronik göz ovuşturma, korneada zayıflama ve keratokonus adı verilen kornea distorsiyonu ile sonuçlanabilir. Kornea dokusunun sürekli sürtünmesi, incelmesine neden olabilir, hasar büyürse kornea nakli bile gerekebilir.

KORNEA ÇİZİLEBİLİR

Göze kirpik ya da herhangi bir toz girdiğinde çıkarmak için ovuştururuz. Ancak, bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu tür maddelerin göz içinde sürtünmesi korneanın çizilme riskini artırır. Böyle bir durumda gözünüzü ovuşturmak yerine su veya tuzlu su ile yıkayın.

GLOKOMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİREBİLİRSİNİZ

Eğer zaten göz tansiyonu olarak da bilinen glokom gibi ciddi bir göz rahatsızlığınız varsa, ovuşturma daha da kötüleştirebilir. Glokom, gözünüzün ön kısmındaki sıvıdan kaynaklanır, bu da optik sinirlere zarar verebilir ve nihayetinde körlüğe neden olabilir. Gözleri ovuşturmak, kan akışını engelleyerek sinir hasarına ve kalıcı görme kaybına yol açabilir.

YAKIN GÖRÜŞÜNÜZÜ DAHA DA KÖTÜLEŞTİREBİLİRSİNİZ

Eğer miyop probleminiz varsa, gözlerinizi ovuşturduğunuzda görmeniz daha da bozulur.

ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIR

Ellerinizi ne sıklıkta yıkarsanız yıkayın ya da sterilize edin, ellerinizde her zaman mikrop olma olasılığı yüksektir. Ellerinizle gözlerinize temas ettiğinizde mikropların gözlere geçmesine neden olursunuz. Gözleriniz enfekte olursa, sıcak bir kompres uygulayabilirsiniz.

GÖZ KAPAĞI ZARAR GÖRÜR

Gözlerinizi sürekli olarak ovuşturduğunuzda, göz kapakları zamanla esnekliğini kaybedebilir. Bu ciddi bir problem olmasa da, yine de olmasını isteyeceğiniz bir şey değildir.

GÖZLERİN KANLANMASINA  NEDEN OLUR

Gözlerinizi sert bir şekilde ovuşturursanız, gözünüzdeki küçük kılcal damarların yırtılmasına neden olabilirsiniz. Bu da gözlerinizin kanlanmasına sebebiyet verir. Kılcal damarlardan akan kan ayrıca göz çevresindeki dokuya akar ve gözlerinizin altında koyu halkalar oluşturur.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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