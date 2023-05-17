Gözler yasama ve yürütmede yeni dönemin takviminde! Yeminden önce yeni kabine

Yeni milletvekillerinin ne zaman yemin edeceği kesin sonuçların ilanına göre belirlenecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak.

YSK, cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna ilişkin kesin sonucu 19 Mayıs’ta, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kesin sonucu ise 1 Haziran’da açıklayacak. Ancak YSK’nın mayısın son haftasından önce milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları ilan etmesi beklenmiyor.

ŞENTOP: 29-30 MAYIS OLABİLİR

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da dün CNN Türk’te katıldığı yayında, yemin töreninin 29-30 Mayıs’ta olabileceğini söyledi. Şentop “Benim kanaatim önceki takvimlere de baktığımızda, bu şekilde süreç devam ederse Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplanır” dedi.

BAKANLARIN DURUMU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan, 14 Mayıs’ta seçilerek parlamentoya girdi. Başkanlık sistemindeki kuvvetler ayrılığı ilkesi nedeniyle bu bakanların kabine üyeliği sona erecek. Yeni kabine listesi Yemin töreninden önce açıklanırsa, Milletvekili seçilen AK Partililer’den kabineye alınmayanların bakanlık görevleri sona ermiş olacak. Seçilen eski bakanlar, Meclis’te yemin ederek parlamenterlik hizmetine başlayacaklar. Bu durumda, seçilmiş olan kabine üyeleri görevlerinde kesinti olmadan Meclis üyeliğine geçiş yapacaklar. Başkanlık sisteminde ilk kez uygulanacak bu geçiş süreci gelecek dönemler için de “emsal” olacak.

MECLİS’TE LİDER SAYISI AZALDI

Yeni parlamento yapısında genel başkan profili azaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yarışı nedeniyle parlamento dışında kaldı. Mevcut Meclis’te Bahçeli’nin yanı sıra sadece HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan gruplarının başında olacak. CHP ise geçmiş dönem AK Parti ve İYİ Parti’de olduğu gibi “grup başkanı” seçecek. CHP’de grup başkanı adayları arasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Grup Başkanvekili Özgür Özel’in isimleri öne çıkıyor.

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YENİ BAŞKAN CUMHUR’DAN

Yeni Meclis Başkanı’nın da çoğunluğu koruyan Cumhur İttifakı’ndan seçilmesi bekleniyor. MHP Lideri Bahçeli’nin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu konuda özel bir talepte bulunmaması halinde ittifakın başkan adaylarının yine AK Parti’den çıkması bekleniyor.