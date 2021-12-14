Gözler kritik toplantıya çevrildi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak daha fazla kişinin hayatını etkileyecek olan 2022 asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını geçen hafta yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleşen toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

İlk üç toplantıda anlaşmaya varılamayan asgari ücretin, yapılacak son toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Kritik asgari ücret toplantısı öncesi TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu duyurmuştu.

Yeni asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu. Asgari ücretin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte son durum.

CNN Türk canlı yayında son durumu aktaran Gülşen Coşkun, asgari ücret ile ilgili şunları söyledi:



"Asgari ücretin dün açıklanması bekleniyordu ancak şu saate kadar resmi bir program duyurulmadı. Bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yasal olarak bu ay sonuna kadar süre var. Taraflar uzlaşı ile yaklaşmıştı ancak son açıklamalara göre resmi bir program duyurulmadı. Belki bugün olacak ancak halen bir duyuru yapılmadı.

"Bayram havası yaşanacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şunları söylemişti:

"Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır."