  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda! Vahşice darp edildi: Ölümden döndü, şimdi tehdit ediliyor! Anne ve oğlunun kabusu bitmedi Hukukçu Asım Ekren kaleme aldı Hızlı ve etkili yargılamada çözüm önerileri Çin yolcusu Sanchez’den ABD’ye tarihi ayar: Ateşi körükleyenleri alkışlamayacağız Dünyanın gözü İslamabad’da! “Savaşa ya tamam ya devam” görüşmesi başladı İstanbul’da şaşkına çeviren trafik magandası dehşeti! ‘Yayaya neden yol verdin’ saldırısı Bakan Kacır UEZ’de konuştu: Dünya değişirken, Türkiye küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri oluyor Emanetçi başkan daha ikisini birbirinden ayıramıyor! ‘Ara seçim’ ve ‘seçim yenileme’ cahili Özgür İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'
Gözler İslamabad görüşmelerinde! Macron ile Pezeşkiyan arasında kritik temas
Dünya

Gözler İslamabad görüşmelerinde! Macron ile Pezeşkiyan arasında kritik temas

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda ABD ile İran arasında kalıcı ateşkese ilişkin Pakistan’daki İslamabad Görüşmeleri’ni ele aldı.

Fransa ile İran arasında İslamabad süreci üzerinden dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkese ilişkin Pakistan’da düzenlenen İslamabad Görüşmeleri'ni ele aldı.

 

Sosyal medyadan paylaşım yapıldı

Macron, Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.

 

Pezeşkiyan hakkında Macron, "Onu, kalıcı bir gerilimin azaltılmasının ve ilgili tüm ülkelerle bölgede güvenliği sağlamak için sağlam garantiler içeren bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla İslamabad’da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırdım." ifadelerini kullandı.

 

Macron, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği en kısa sürede yeniden sağlaması beklentisini dile getirdiğini belirterek, Fransa’nın buna katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

 

Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu vurguladığını belirten Macron, bu ateşkese Lübnan’da da uyulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

 

Macron, Lübnan’ın kaderiyle ilgili karar verme ve devletin egemenlik yetkisini kullanma konusunda tek meşru otorite olan Lübnan makamlarını desteklediğini ifade etti.

Macron'dan ateşkes açıklaması! Tüm tarafların uymasını istedi
Macron'dan ateşkes açıklaması! Tüm tarafların uymasını istedi

Dünya

Macron'dan ateşkes açıklaması! Tüm tarafların uymasını istedi

Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"
Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"

Gündem

Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama
ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

Dünya

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23