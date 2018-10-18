Göze limon damlatmak zararlı mı?

Göze limon damlatmak, halk arasında yaygın olan bir uygulamadır. İnanışa göre göze damlatılan limon suyunun gözleri daha parlak hale getirdiği düşünülür. Gözlerin daha parlak olması herkes tarafından arzulanan bir şeydir. Bu yüzden toplumda farklı uygulamalar yapılmaktadır. Çünkü gözleri iletişimde ve görsellikte oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Fakat bilinçsizce yapılan bu uygulamalar gözlerimize zarar verebilir. Vücudumuzdaki en hassas organlarımızdan biri olan gözlerimize bu şekilde limon damlatılması yararlı değildir. Bu gözün yapısına zarar vermekte ve ilerleyen zamanda daha ciddi sorunların yaşanmasına neden olabilir.

Göze limon damlatarak gözlerinin daha parlak hale geldiğiniz belirten pek çok insanda bulunmaktadır. Çünkü limonun asit değeri çok yüksektir. Bu yüzden gözlerin parlak görünmesini sağlayabilir. Fakat göz yapısına verdiği zararda göz önüne alınmalıdır. Yani limon suyu bir yandan göze zarar vermekte ve bu ölçüde gözlerin daha parlak görünmesine neden olmaktadır.

Limon suyu gözlerde kalıcı bir parlaklıkta sağlamaz. En fazla 1-2 gün içinde etkisini kaybeder. Göz yeniden normal haline geri dönmeye çalışır.

GÖZE LİMON DAMLATMAK ZARARLI MI?

Gözün dış katmanında kornea dediğimiz tabaka bulunmaktadır. Gözün içine limon suyu gibi asit derecesi yüksek maddelerin damlatılması halinde, üstteki kornea tabakasında bulunan hücreler ölmektedir. Bu etki kornea tabakasında pürüzlü bir yapının oluşmasına neden olur. İlerleyen zamanda korneanın pürüzlü tabakasına gelen ışığın tam olarak kırılamaması nedeniyle, kişilerde görme sorunları yaşamaya başlar. Eğer göze limon sıkmaya devam edilirse, hasarın derecesi artmaktadır. Göz kapağı şişliğinden, görme bozukluğuna kadar çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle gözünüze bilmediğiniz bir sıvıyı damlatmamalısınız. Hatta tıbbi göz damlalarını bile doktora danışmadan kullanmamalısınız. Gözlerimiz her organ gibi bizlere gereklidir. Zamanında onlara hoyrat davranmamalı, kıymetini bilmeliyiz.