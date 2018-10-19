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Gözde siyah lekeler neden oluşur?

Gözde siyah leke belirtileri nelerdir? Gözde siyah leke oluşması nedenleri nelerdir?

19 Ekim 2018 Cuma 18:46
Gözde siyah lekeler neden oluşur?

Gözde siyah lekeler ya da siyah noktalar oluşması oldukça sık görülen bir durumdur. Bu durum kişinin görmesinde sorunlara neden olsa da çok tehlikeli bir durum değildir.

Gözde siyah lekeler oluşması durumunda kişinin görme sorunu yaşamaması adına doktora gitmesi gereklidir. Bu durum basit bir sorun olarak görülse de retina yırtılması gibi bir durumda bu sağlık sorunu ciddiye alınmalıdır. Bu durumda kişinin hemen doktora giderek acil bir biçimde müdahale alması gereklidir.

GÖZDE SİYAH LEKE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz üzerinde meydana gelen siyah lekelerin birçok nedeni ve belirtisi bulunur. Gözün önüne sürekli olarak siyah benekler gelmesi demek bunun gözlerden kaynaklı bir sorun olduğunun habercisi olabilir. Gözde siyah lekeler olması durumunda sık görülen belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

Benekler tek ya da çift olarak görülebilir.

Siyah noktalar küçük ya da büyük noktacıklar şeklinde olabilir.

Gözün hareket etmesi ile birlikte bu siyah noktalar görüş alanından çıkabilir.

Siyah noktalar açık zeminli bir yere bakıldığında ya da güneş ışığının olduğu yerlerde çok daha net bir biçimde fark edilir.

Bu siyah noktalar kişinin görmesini hiçbir şekilde engellemez.

GÖZDE SİYAH LEKE OLUŞMASI NEDEN OLUR?

Miyop Göz

Miyop, önemli göz hastalıklarından birisidir. Miyop oluşması halinde uzak cisimler net bir şekilde görülemez. Miyop göz sorununda sık görülen belirtilerden birisi de göz önüne sürekli siyah noktaların gelmesidir. Göz çapındaki değişimlere bağlı olarak bu tarz sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Yaşlılık

Kişinin yaşlanması ile birlikte gözlerinde siyah noktalar görülebilir. Bu siyah noktalar 40 yaş sonrasında görülmeye başlanabilir. 80 yaşına gelmiş kişilerin neredeyse hepsinde bu siyah nokta sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Retina Yırtılması

Gözlerde siyah nokta oluşumunun en önemli faktörlerinden birisi retina yırtılmasıdır. Bu durumda gözün önüne değişik boyutlarda siyah noktalar gelebilir. Retina yırtılması durumunda göz önüne gelen siyah noktalar zaman içinde ortadan kaybolmaktadır. Siyah noktaların uzun süre kaybolmaması durumunda kişinin uzman bir doktora gitmesi tavsiye edilmektedir.

Diğer Nedenler

Gözlerde siyah nokta oluşumuna neden olan diğer sebepler arasında üveit(göz içi iltihabı) olarak adlandırılan göz içi iltihapları, şeker hastalığı, katarakt ameliyatı, lazer göz ameliyatı ve CMV retiniti hastalığı gibi sebepler yer almaktadır. Bu sebeplere bağlı biçimde gözlerde sorunlar oluşabilir.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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