Gözde ışık çakmalarına dikkat!

Gözde ışık çakmasının, halk arasında retina yırtılması olarak bilinen "retina dekolmanı" hastalığının habercisi olabileceği bildirildi

Prof. Dr. Nurettin Akyol, gözde ışık çakmasının, retinada bulunan hücrelerin çekintisiyle ortaya çıkan klinik bir bulgu olduğunu belirtti.

Işık çakmasının çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğini belirten Akyol, "Bunlar görme alanında görülen parıldamalar ve kıvılcımlardır. Göz hareketleriyle tekrarlanabilir ve bu duruma gözde uçuşmalar eşlik edebilir. Ayrıca şimşek çakmasına benzer de görüntü oluştururlar" diye konuştu.

Işık çakmasının sıklıkla aniden ortaya çıktığını belirten Akyol, "Altta yatan nedene bağlı olarak süresi ve tekrarlanması değişiklik gösterebiliyor. Tek gözde ortaya çıksa da bazı durumlarda her iki gözü de etkileyebilir. Her iki durumda da ışık çakması, altta yatan retina dekolmanı hastalığının habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Akyol, orta yaş ve üzerinde daha sık olmakla beraber her yaşta görülen retina dekolmanının acil tedavi gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Işık çakmaları, görüntüde yeni oluşan siyah noktalar, görme alanı önünde hareket eden bir perde retina dekolmanının uyarıcı belirtileridir. Bu belirtiler mutlaka retina dekolmanı anlamına gelmez, fakat mümkün olduğunca erken dönemde doktora gidilmelidir. Teşhis konulurken göz bebeği genişletilerek göze teferruatlı bakılmalıdır. Bazı retina dekolmanları normal göz muayenesi esnasında tespit edilirken bazı durumlarda da retinanın detaylı incelenmesi gerekebilir."

TEDAVİDE ERKEN TEŞHİS VE ZAMANINDA MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Akyol, retina dekolmanının tedavisinin mümkün olduğunu kaydederek, "İlk anda şimşek çakması belirtisiyle gelen bir hastada retina yırtığını tespit etmişseniz 10 dakikalık bir lazerle, yırtığın etrafını lazerleyerek daha sonra büyük girişimlere neden olacak retina dekolmanını ortadan kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla ilk anda yapılacak işlem, hastanın hayatı boyunca görmesini koruyacaktır. Bu tedaviler, pek fazla rahatsızlık vermeden muayenehane şartlarında yapılabilir. Böylece retina dekolmanı önlenir" şeklinde konuştu.

Retina dekolmanı tedavisinde erken teşhis ve zamanında müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimşek çakmasından sonra hastaya retina dekolmanı teşhisi konulmuşsa çok acil müdahale edilmelidir. İlk iki üç haftada hastaya yapılacak müdahale ile hastanın görmesi eski görmesine kadar çıkartılabilir. Tedavi geciktirilirse görme kaybı geriye döndürülemiyor, retina tamamen yatışsa bile bu durum bazen körlükle sonuçlanabiliyor."