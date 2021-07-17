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Gözaltına almaya çalışan polisi bıçakladı
Aktüel Gözaltına almaya çalışan polisi bıçakladı
Aktüel

Gözaltına almaya çalışan polisi bıçakladı

Adana'da gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 01:16:00 -
Gözaltına almaya çalışan polisi bıçakladı

Adana'da gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan polis memuru yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir olaya müdahaleye gelen polis aracını taşladığı ileri sürülen Ramazan A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan A'yı gözaltına almak için Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki ikametgahına gitti.

Evde polislere direnen Ramazan A, yaşanan arbede sırasında polis memuru H.Ç'yi sırtından bıçakladı. Polis memuru, sırtına aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Gözaltına alınan Ramazan A. ise Doğankent Polis Merkezi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye götürülen polis memuru, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ederken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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