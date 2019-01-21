Gözaltına alınan torbacı tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı, evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına alındı.21 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
Malatya'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Battalgazi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şubesi ekipleri, ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı bir kişiyi evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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