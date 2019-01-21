Gözaltına alınan torbacı tutuklandı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı, evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına alındı.

Malatya'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Battalgazi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şubesi ekipleri, ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı bir kişiyi evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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