Gözaltı torbaları için...
Gözaltı torbalarına fındık yaprağı iyi geliyor.10 Ekim 2018 Çarşamba 17:03
Gözaltı torbaları için 2 çay fincanı kaynar suya 2 çorba kaşığı fındık yaprağı ekleyip 15 dakika bekletin. Süzüp buzdolabında soğutun. 2 parça pamuğu bu fındık yaprağı demine batırıp elinizle sıkın ve göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin. 10 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın.
Veya bir bardak kaynatılmış rezene çayını soğutun. 2 parça pamuğu bu çaya batırıp göz kapaklarınıza yerleştirin ve 15 dakika bekleyin.
Gözaltı morlukları için ise papatya çayı ya da lavanta çayını soğutun. 2 parça pamuğu çaya batırıp elinizle sıkın aynı şekilde göz kapaklarınıza uygulayın.
YORUM YAZ