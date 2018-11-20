Göz yangını



Göz yanması çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi birçok hastalığın belirtisi de olabilmektedir.



Gözün herhangi birinde ya da ikisinde birden hissedilen göz yanmaları ciddiye alınmalı ve bir doktor tarafından eğer gerekli görülürse tedaviye başlanmalıdır.

Neden Olur?

Göz yanmasının sebepleri birçok farklı kaynağa dayanıyor olabilir. Çevresel faktörlerini bir grupta, hastalıklarla ilgili olanlarını başka grupta, alerjik olanlarını ise diğer bir grupta incelememiz mümkündür.

ÇEVRESEL SEBEPLER

Çok kirli hava

Sigara dumanına maruz kalma

Güneşte uzun süre bekleme

Havuz suyundaki klorla temas

Rüzgarlı hava

Toz

Saç spreyi

Saç boyası

Kirli havanın en büyük etkisi cildimiz ve gözlerimiz üzerindedir. Havadaki kimyasal maddeler biz fark etmesek de gözlerimiz üzerinde yoğun bir baskı oluşturur ve bu durum gözlerde yanmayla sonuçlanır.

Sigara dumanı özellikle hassas yapıya sahip gözlere olumsuz etki yapar. Sigara dumanının gözlerinize dokunup dokunmadığını anlamak için kapalı bir ortamda sigara içiliyorken o ortamdan uzaklaşıp açık havaya geçerek gözlerinizin rahatlayıp rahatlamadığını gözlemleyin. Eğer yanma hissinde bir azalma varsa yanmanın kaynağı sigara dumanıdır.

Güneş özellikle son yıllarda insan vücuduna yarardan çok zarar getirmektedir. Zararlı etkilerinin en çok etkilediği organımız ise gözlerdir. Güneş gözlüğü takmalısınız. Yanma hissinin yanında gözlerde kızarıklıkla kendini gösteren güneş etkisi önlem alınmaz ya da tedavi edilmezse gözünüzü etkiler.

Kimilerinin yaz mevsiminde girdikleri havuz suyunda bulunan klor gözlerinde hassasiyet oluşturur. Yatkınlık varsa enfeksiyon kaçınılmaz olur.

Rüzgarlı günler gözlerde yanma sorununun başka bir çevresel faktörüdür. Havadaki polenlerin yanında yerden havalanarak uçuşan küçük tozlar, pislik zerrecikleri gözlerinize zarar verir.

Saç spreyi ya da saç boyası tamamen kimyasal içerikli ürünlerdir. Bu ürünler başta göz olmak üzere cilt üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Saç spreyi ya da saç boyasının gözünüzle teması halinde hemen gözlerinizi temiz olduğundan emin olduğunuz bol suyla yıkayın. Buna ek olarak açık havaya çıkarak gözlerinizin kapalı mekandaki havayla temasını önleyin.

YANMANIN SONUÇLARI

Göz nezlesi

Göz kuruluğu

Göz yorgunluğu (astenopi)

Bakteriyel enfeksiyonlar

Işık korkusu (fotofobi)

Göz nezlesinin tıp dilinde adı “konjonktivit”tir. Göz kapağının iç yüzeyi ile gözün beyaz kısmının bir bölümünü örten ince zarın iltihaplanması ya da enfeksiyon kapmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Göz nezlesi viral yolla bulaşabileceği gibi enfeksiyon kaynaklı da olabilir.

Bazı insanlarda gözyaşının azalması ya da gözyaşı kalitesinin düşmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olan göz kuruluğu daha çok ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde ciddi boyutlara ulaşır. Göz kuruluğu beraberinde gözde yanma durumunu doğurur. Uzun süre lens kullanımı ya da sürekli bilgisayar ekranına bakmak da göz kuruluğu yapabilir.

Göz yorgunluğu adı üzerinde gözlerin yoğun biçimde kullanımına bağlı olarak yorulmasıdır. Az ışık ya da uzun süre bilgisayar ekranına bakmakla da ortaya çıkabilir. Genellikle dinlenme sonucu bu yorgunluk giderilebilir.

Karanlıktan korkma oldukça yaygın bir korkuyken ışıktan korkmak çok bilinen bir fobi türü değildir. Bilinmemesine rağmen böyle bir fobi olduğu da gerçektir. Mesela kozmetik mağazaları ve kuyumcular sattıkları ürünü daha çekici göstermek için fazla ışık kullanır. İşte fotofobisi olan insanlar bu tip ortamlarda çok huzursuz olur. Fotofobik insanların gözleri fazla hassas olduğu için göz yanması sorununu sıkça yaşarlar.

Alerjik sebepler

Polenler

Küf mantarları

Hayvan kepeği

Parfümler

Kolonyalar

Göz yanmasının en yaygın sebepleri alerjik olanlarıdır. Bahar polenlerine dikkat! Küf mantarları da göz yanması yapar. Havada bulunan sporların özellikle nemli ve besinli ortamlarda bir araya gelerek çoğalmasıyla oluşur. Binlerce mikroskobik canlının oluşturduğu küf mantarları çevredeki atık yiyecekleri çürüterek yok ettikleri için doğal döngüye katkı sağlar.

Maalesef hanımların sıkça kullandığı parfümler, deodorantlar ve kolonyalar birçok bünyeyi olumsuz etkileyerek öksürük, boğazda kaşıntı, deri kabarması ve bunlara ek olarak göz yanması gibi olumsuzluklar yaşanmasına zemin hazırlar.