Göz rengine göre karakterler



Halkımızın dilindeki biraz ağır da olsa "Ne mal olduğu gözünden belli" lafını da yabana atmayalım.

İsveç'te 428 kişiyle yapılan bir araştırmada çok ilginç veriler ortaya çıktı. Göz renkleri gerçekten de insanların karakterleri hakkında bilgiler veriyor.

Dr. Anthony Fallone, "Göz nörolojik açıdan direkt beyinle bağlantılı bir organ. Hatta beynimizin bir parçası. Beyin aktivitelerimiz doğal olarak gözlerimize yansıyor."

Koyu kahverengi ve siyaha yakın gözler: Doğuştan liderlik özelliklerine sahip ve çok keskin kararlar verebilen karakterler genelde bu göz rengine sahip oluyor. Göz bebeğindeki siyahın çok baskın olduğu bu gözlere sahip insanlar diğer kişiler tarafından daha makbul bulunuyor. Her konuda baştan sona disiplini elden bırakmayan bu insanların derinlerinde taşıdıkları dirayet onları özel yapıyor.

Mavi gözler: Melek ya da şeytan... Hangisi olacağına, yapacağı seçimler karar veriyor. Mavi göz rengine sahip insanlar asla arada derede kalan insanlar olmuyor. Kötülüğü seçtiklerinde çok tehlikeli insanlar olabiliyorlar. Egoist olmak mavi göz rengine sahip kişilerde baskın olarak görülebiliyor. Acıya çok dayanıklı oluyorlar.

Gri gözler: Çok ender olarak rastlanan gri gözler aslında mavi rengin bir türüne ait. İki farklı karakteri bünyesinde taşıyan gri renk gözlere sahip insanlar hakkında söylenebilecek en önemli şey, herkesten sakladıkları bir yönlerinin olduğu. Bu da mavi renk gözlere sahip insanlardaki gibi iyi ya da kötü karaktere kolay bürünebilmelerini sağlıyor. Bu göz rengine sahip insanların renk tonu biraz daha açıksa ortaya bir kahraman çıkıyor. Uçuk mavi renge benzetilen bu renk tonuna sahip insanlar, genelde diğer insanlara yardım etmek için yanıp tutuşan iyilik melekleri oluyor.

Ela gözler: Işığa göre yeşilden kahverengiye doğru büyük bir renk cümbüşü sunan ela gözlere sahip insanlar, kendine has özelliklere sahip oluyorlar. Ela gözlüler dengeli olsalar da gizemli yönleriyle de dikkat çekiyorlar. Sindirim sistemi sorunlarını daha çok yaşıyorlar.

Açık kahverengi gözler: Arkadaş canlısı ve sıcakkanlı insanlar oluyorlar. Prag'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar bu göz rengine sahip insanların kibar, saygıdeğer ve ağırbaşlı olduklarını göstermiş. Bu göz rengine sahip insanların diğer insanlardan daha az uyudukları tespit edilen bir başka veri. Bu sebeple uyku bu insanlar için genelde bir sorun olabiliyor. Zamanında yatmak, zamanında kalkmak konusunda açık kahverengi gözlere sahip insanlar sıklıkla sıkıntı çekiyorlar.

Yeşil gözler: Çekicilik bu gözlere sahip insanların ortak özelliği olarak ortaya çıkıyor. Başkalarını en hızlı etki altında bırakanlar onlarmış.. Etrafındakileri yönetme konusunda liderlik vasfı olmamasına rağmen, insanları perde arkasından yönlendirmede tam bir usta olan yeşil gözlü kişiler dikkat edilmesi gereken karakterler. İpleri bir şekilde elinde tutmayı başarıyorlar ve özgüveni yerinde insanlar.