Göz içi lenslerde kapsüloreksis nedir

Katarakt cerrahisinde ve özellikle trifokal göz içi lensi cerrahisinde hayat boyu net ve kesintisiz görüş için çok merkezi ve düzgün bir kapsül açıklığı (kapsüloreksis) yapılmalıdır. Mikrocerrahi enstrümanlarla yapılan yuvarlak ve 5 - 5,5 mm çapında bir kapsüloreksis ameliyat sonrası mükemmel sonuçlar için olmazsa olmazlardandır.

Fakik göz içi lens

Hipermetropi, miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurları LASIK tedavisi ile düzeltilemeyecek kadar yüksekse ve kornea kalınlığı LASIK tedavisi için yeterli değilse Fakik göz içi lens tedavisi alternatif olarak tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Göz içi lens yerleştirilmesinin aşamaları

Hasta genel anestezi ile uyutulur.Bu nedenle işlem sırasında herhangi bir ağrı hissi olmaz.

Korneada 3 adet küçük kesi yapılır. Bunlardan en büyüğü olan 3, 2 mm. genişliğindeki tünel şeklindeki kesiden Fakik göz içi lensi göz içerisine uygun konuma bir aparat yardımıyla yerleştirilir.

Göz içi lensi irisin önüne veya arkasına yerleştirilir, işlem sırasında gözün doğal merceğine bir müdahale yapılmaz.

Göze antibiyotikli ilaç damlatılır. İşlem sonlandırılır.

Ameliyat tek göz için ortalama 15 dk. sürer. Tercihen iki göz farklı günlerde ameliyat edilse de aynı gün de yapılabilir.

Göz İçi lens ameliyatı sonrası

Ameliyat günü koruyucu gözlük kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası hastanede kalmaya gerek yoktur. Korneada ödem oluşmazsa ertesi gün normal görüşe sahip olunur. Antibiyotikli, kortizonlu göz damlaları ve gözyaşı damlaları hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanılacaktır. Rutin kontroller ameliyat sonrası 1. gün, 1. hafta, 1. ay ve 3. aydır fakat hekiminiz uygun görürse kontrol sıklık ve sürelerini değiştirebilir.