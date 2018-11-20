Göz altı torbası ırsi olabilir



Yaşlanmaya bağlı olarak göz kapaklarınızın destekleyen kaslarda ve göz çevresindeki dokularda zayıflama meydana gelir. Gözlere ve göz kapaklarına destek görevi gören yağ bezlerinde zamanla gevşeme meydan geldiğinden aşağı doğru sarkar ve şişkin görünürler. Ayrıca oluşan boşluğa sıvılar da birikip şişkinliği artırabilir.

Genetik de olabilir

Gözaltı torbaları yaşlanmanın yanı sıra yorgunluk, stres ve en önemlisi genetik faktörlerden de kaynaklanabilir.

Yorgunluk yaşlılıktan sonra en sık rastlanan sebeplerden biridir. Ayrıca uzun süre bilgisayar başında çalışmak, uzun saatler televizyon seyretmek, uykusuz kalmak da gözaltı torbalarının oluşumunu tetikleyen sebeplerdir.

Gözaltı torbaları;

Hafif şişlik

Sarkık veya gevşek deri

Koyu halkalar içerebilir.

Ne zaman doktora görünmeli?

Gözaltı torbaları görünüş itibariyle rahatsız edici olmasına rağmen genellikle zararsız olmakta ve tıbbi tedavi gerektirmemektedir. Ancak, eğer şişkinlik aşağıdaki özelliklerde ise doktorunuza başvurunuz:

Şişkinlik şiddetli ve sürekli ise,

Kızarıklık, kaşıntı veya ağrı eşlik ediyorsa,

Bacaklar gibi vücudun diğer bölgelerini etkiliyorsa.

Doktorunuz böbrek, tiroit problemleri, enfeksiyon veya alerji gibi göz altında şişmeye sebep olabilecek diğer durumları da inceleyecektir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Yaşınız ilerledikçe gözleri ve göz kapaklarını destekleyen dokular ve kaslarda zayıflama meydana gelir. Göz altında sarkmalar oluşur ve yağ bezlerinde fıtıklaşmalar gözlenir.



Bu değişimler kabarık veya şişmiş gözaltı torbalarını oluşturur. Bu torbalar bazen sıvı birikimine de yol açabilir.

Sebep olan çeşitli faktörler şunlardır:

Hava değişiklikleri, hormon düzeylerindeki değişmeler ya da tuzlu gıdalar yeme yüzünden vücutta sıvı tutulması,

Düz bir zeminde sırt üstü yatmak,

Yeterli miktarda uyumamak,

Şişlik, kızarıklık ve kaşıntının eşlik ettiği alerji veya dermatit. Alerjenlere bağlı olarak gözlerde kaşıntı meydana gelir. Kaşınan gözler ise gözaltında sıvı birikimine yani ödeme sebep olur.

Irsî özellikler. Ebeveynlerde ve yakın akrabalarda bu tür sorunlar varsa, sizde de 25-30 yaşından itibaren gözaltı torbaları meydana gelebilir.

Gözaltı torbaları çoğu zaman beslenme biçimimizden de kaynaklanabilir. Aşırı şekilde tuz tüketme alışkanlığı olan kişilerde, zamanla vücutta fazla miktarda tuz birikir ve biriken tuzlar böbrekleri yoracağından dolayı farklı birtakım hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu sorunlardan biri de gözaltı torbalarıdır.

NASIL GEÇER?

Gözaltı şişkinlikleri görsel rahatsızlık hissi verir ve çok ciddi olmadığı sürece özel tıbbi tedavi gerektirmez. Soğuk kompres uygulamak ya da eğer uykusuzluktan kaynaklanıyorsa yeterli miktarda uyuyarak gözaltındaki şişkinlikler azaltılmaya çalışılır.

Ancak eğer gözaltı torbalarının görünümü endişe verici hale gelirse, uygulanabilecek tıbbi ve cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur.

Evdeki çözümler

Gözaltı torbalarını geçirmek için evde yapılabilecekler:

Soğuk kompres. Gözaltı torbaları için alınabilecek en basit önlem, evde bir göz maskesi bulundurmaktır. Soğuk su ile temiz bir bezi ıslatın. Siz otururken ya da uzanırken hafif basınç uygulayarak birkaç dakika boyunca gözaltı ve çevresindeki cilde nemli bez ile uygulama yapınız. Soğuk su ile ıslatılmış veya içinde buz bulunan maskeler genellikle hızlı bir şekilde gözaltındaki dokuları sıkılaştırır. Soğuk kompresin etkisini tam gösterebilmesi için en az 10-15 dakika kadar gözlerin üstünde tutulması gerekir.

Ayrıca, gözaltındaki cildi ve dokuları sıkılaştırmaya yardımcı olan birtakım mutfak malzemeleri de vardır. Soğuk patates ya da salatalık dilimleri kesilerek göz bölgesine yapıştırılabilir ya da soğuk çay maskesi de yapılabilir. Kullanılacak çay siyah ya da yeşil olabilir, fark etmez.

Geceleri yeterince uyuyun. Çoğu yetişkin için, en ideal uyku miktarı yaklaşık yedi sekiz saattir.

Uyurken başınızı hafif dik tutun. Birkaç gün boyunca ilave bir yastık kullanarak ya da yastığı biraz yükselterek uyumaya çalışınız. Bu şekilde uyuma gözaltında sıvı birikmesini önlenmeye yardımcı olacaktır.

Alerji belirtilerini azaltın. Alerjenlerden mümkün olduğunca kaçının ve alerjenlere karşı kullanabileceğiniz reçeteli veya reçetesiz ilaçlar için doktorunuza danışınız. Eğer gözaltı torbalarınız saç boyaları, sabun, kozmetik ürünler veya diğer alerjenlere bağlı olarak oluşuyorsa gerekli önlemleri almalısınız.