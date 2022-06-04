Göz altı torbalarından basit ve doğal yöntemlerle kurtulun! Göz altı torbaları nasıl geçer?

Göz altı torbaları olarak bilinen göz altı şişliği çok sık karşılaştığınız cilt problemlerinden biridir. Gözlerin en altında oluşan kesecikler olarak da tanımlanan göz altı torbalarının oluşma nedenlerinden biri genetik problemlerdir. Diğer sebepler arasında ise uykusuzluk, fiziki yorgunluk, stres, egzama, hormonal değişimler, sinüs sorunları gibi nedenlerdir. Peki göz altı torbalarından nasıl kurtulacaksınız?

Göz altı torbaları nasıl geçer?

İşte göz altı torbalarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri;

Patates yöntemi;

Patatesin içeriğinde yer alan anti inflamatuar madde göz altında biriken suyun dağılmasını sağlayarak göz altı torbalarınızdan kurtulmanızı sağlayan etkili ve ekonomik yöntemlerin başında gelir. Bir tane büyük boy patatesi soyup rendeleyin, Rendelenmiş haldeki patatesi tülbent içine alın ve ağzını bağlayıp göz torbalarının üzerine koyarak 5 dakika bekletin. Bu işlemi günde 4 – 6 defa tekrar edin. 3. gün sonunda göz altı torbalarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Çay poşetlerini kullanın:

Evinizde içtiğiniz yeşil çay, siyah çay veya papatya gibi farklı bitkisel çay poşetlerini kullanarak göz çevrelerinde oluşan torbalardan kurtulabilirsiniz. Çay poşetlerini sıcak su içinde iki dakika kadar bekletin ve soğuyana kadar bekledikten sonra çay poşetleriniz göz altı torbalarınızın üzerin eve göz çevrelerinizin üzerine koyun. 10 * 15 dakika kadar beklettikten sonra kaldırın ve bu işlemi günde 3 defa tekrar edin. Göz altı torbalarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Klasik yöntem salatalık:

Filmlerde gördüğümüz salatalık yöntemi göz altı torbaları için ideal bir yöntemdir. Göz altı torbalarının tedavisinde ve göz altı morluklarının tedavisinde kullanacağınız salatalığı dilimleyerek buzlukta 15 dakika bekletin. Soğutulmuş olan salatalıkları göz altı torbalarının üzerine koyun ve 3 dakika bekletin. Sonra soğutulmuş salatalıklar ile değiştirin. Bu işlemi 15 dakika kadar tekrar edin. 2 gün sonra göz altı torbalarından kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Soğuk metal pres yöntemi:

Göz altı torbalarından kurtulmanın en etkili ve en basit yöntemlerinden biri de soğuk metal kompres uygulamasıdır. Buzlukta bekleteceğiniz metal bir kaşığı göz torbalarının ve göz çevresinin üzerine koyup hafif bir şekilde bastırın. Bu sayede kılcal damarların büzüşmesini sağlayacak ve göz altı torbalarında biriken sıvının dağılmasını sağlayacaksınız. Cildinizin sıklaşmasını sağlayacak olan soğuk metal kaşık yöntemi ile canlı ve sıkı göz çevrelerine sahip olabilirsiniz.

Tuzlu su yöntemi;

Göz altı torbalarından kurtulmanızı sağlayacak etkili yöntemlerden biri de tulu su yöntemidir. + su bardağı suyu ısıtın ve bir kap içine alın. Bir tatlı kaşığı tuzu üzerine ekleyin ve iyice karıştırın. Temiz bir tülbenti bu suyun içine koyup sıkarak göz torbalarının üzerine yerleştirin. Ozmoz yöntemi olarak da bilinen tuzun yoğun olduğu alan sıvı geçmesi yöntemi ile göz altı torbalarınızın kaybolduğunu göreceksiniz.

Avakado ezmesi:

Avakado ezmesi asit yoğunlu bakımından göz altı torbalarınızın kaybolmasını sağlayacak etkili yöntemler arasındadır. İki adet avakado satın alarak çekirdeklerinden ayıklayın. Daha sonra dilimlemiş olduğunuz avakadoları rendeleyerek ezin. Üzerine çok az sirke ekleyerek iyice karıştırın ve buzluğa koyun. 20 dakika kadar soğuttuğunuz avakado ezmesini küçük tülbentler içine koyarak göz altı torbaları üzerine koyun ve 3 dakika kadar bekletin. Bu işlemi 10-15 dakika kadar tekrar edin. 3 gün boyunca yapacağınız bu yöntem ile göz altı torbalarından kurtulabilirsiniz.

Bu yöntemler evinizde uygulayabileceğini ekonomik ve basit yöntemlerdir. Göz altı torbalarından kurtulmak için uygulayabileceğiniz farklı tedavi yöntemleri de vardır. Basit cerrahi operasyonlar, göz damarı tedavisi gibi yöntemler göz altı torbaları sorunlarından kurtulmanızı sağlayacaktır.