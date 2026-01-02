  • İSTANBUL
Sağlık Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göz altı morluklarının tedavisinde başarıya ulaşmak için öncelikle yaşlanma, susuzluk, alerjiler veya genetik gibi altta yatan ana nedenin doğru tespit edilmesi gerekiyor.

Göz altı morluğu, birçok kişinin estetik kaygılarının başında geliyor ve genellikle yorgunlukla ilişkilendirilse de, bu koyu halkaların oluşumunda tek bir neden söz konusu değildir. Tedavi yöntemleri, morlukların kaynağına göre değiştiği için, bireyin kendi durumunu doğru analiz etmesi kalıcı çözüme ulaşmanın ilk adımıdır. Peki, bu inatçı koyu halkalar tam olarak neden ortaya çıkar ve "Göz altı morlukları nasıl geçer" sorusunun cevabı hangi faktörlere bağlıdır?

Göz Altı Morluklarının En Yaygın Nedeni: Hacim Kaybı

Koyu ve çökük göz altlarının en sık görülen nedenlerinden biri yaşlanmaya bağlı doğal hacim kaybıdır. Zamanla, göz altında bulunan SOOF (suborbicularis oculi yağ) adı verilen yumuşak doku yastığı küçülür ve alçalır. Bu durum, göz altında gölgelenmeye ve hacim azalmasına yol açar. Yaş ilerledikçe bu bölgedeki hassas cilt de kolajen ve elastin kaybettiği için incelir, bu da alttaki kılcal damar yatağının daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu tür durumlarda, kaybedilen hacmi yerine koymak amacıyla özel dermal dolgu maddeleri etkili bir düzeltme sağlayabilir.

Yaşam Tarzı Faktörleri ve Susuzluğun Rolü

Hacim kaybı sadece yaşla ilgili değildir; vücudun yaklaşık %60'ını oluşturan suyun yetersiz tüketimi de göz altı morluklarına neden olabilir. Ciddi şekilde susuz kalındığında, cilt ve göz altındaki hassas dokular küçülür. Kafein, alkol ve diğer diüretiklerin tüketimi de dehidrasyonu tetikleyerek bu etkiyi kötüleştirebilir. Yetersiz uyku da koyu halkaların yaygın bir nedeni olarak bilinir; vücudun sirkadiyen ritmini düzenli tutmak bu riski azaltır. Ayrıca, gözleri zorlamak veya ovuşturmak (yorgun gözler), kan damarlarının genişlemesine ve koyu halkaların daha belirgin görünmesine yol açabilir.

Alerjiler, Tıbbi Durumlar ve Genetik Faktörler

Göz altı morlukları, dış etkenler veya altta yatan sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Kontakt dermatit (kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanan tahriş) gibi inflamasyonlar, Post-İnflamatuar Hiperpigmentasyon (PIH) adı verilen koyu lekelere yol açabilir. Mevsimsel alerjiler ise gözlerin kaşınmasına ve ovuşturulmasına neden olarak kılcal damar hasarına ve morluğa yol açar; bu morluk iyileşirken geride hemosiderin adı verilen pigmentli bir kalıntı bırakır. Daha az yaygın olsa da anemi, vitamin eksiklikleri veya bazı metabolik sendromlar gibi altta yatan tıbbi durumlar da koyu halkalara neden olabilir. Eğer bu nedenlerin hiçbiri morlukları açıklamıyorsa, sebep büyük ihtimalle genetiktir. Buna periorbital hiperpigmentasyon denir ve tedavisi en zor olan türdür. Bu durumda, kafein, retinol veya hyaluronik asit içeren özel göz kremleri gibi kozmetik çözümler morlukların görünümünü maskelemeye yardımcı olabilir.

Yorumlar

Ali

Tv'de bir açık oturuma tartisma programina bakiyodum. Gazeteciler akademik elamanlar, kamuoyu araştırmacıları. Bir gazete yazarının göz altı morluklarini TV'den gördüm. Yaşlı diil orta yaş, yani bizim yaşlarimiz. Abimin gozlerinin altı morlasmis diye aklımdan geçirdim ve akit haberi açtım, manşet haberin ilki gözaltı morlukları. Ben o gazeteci abimizin gözaltı morluklarini, farklı düşündüm fetoculerin saldırısı olarak gördüm. Ama akit TV gözaltı morlukları manşetinde ise başka nedenlere bağlıyor gözaltı morluklarını Yani diyo ki manşet ilk sebep yaslilik. Sora düşündüm düşündüm. Akit TV sağlık reklamı almış ama kendi haberiymis gibi manşetten veriyo. Ama asıl aklıma gelen, sanal dünyadaki yapay zekanın akıl okuması, ve bunu en iyi yapan ise Siyonistler. Allah hayırlısını versin. Demekki sanal dünya da olsa savaştayız. Herşeye saldırıyor Siyonistler.
