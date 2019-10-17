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Görüşmeler sürerken küstah adım! Beyaz Saray'dan yaptırım açıklaması

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Barış Pınarı Harekatı'nın durdurmak için Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulayabileceklerini belirterek alçak bir tehditte bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:39
Görüşmeler sürerken küstah adım! Beyaz Saray'dan yaptırım açıklaması

Trump'ın Suriye harekatının durması için Ankara'ya gönderdiği Yardımcısı Pence Erdoğan'la görüşürken Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Danışman Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için fazladan yaptırım uygulayabiliriz" mesajını vererek skandal bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatını durdurmak isteyen ABD'nin gerekirse Türkiye'ye ilave yaptırımlar dayatabileceğini söyledi.

Küstah tehdit

CNBC'ye röportaj veren Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için yaptırımlar uygulayacağız ve daha da fazla yaptırım uygulayabiliriz" dedi.

Kudlow'un açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'i Türkiye liderliğini harekatı durdurup ateşkes yapmaya ikna etme göreviyle Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti.

Pence'in Ankara ziyareti öncesi, dün gece Trump'ın Beyaz Saray'da ABD Kongresi'nin önde gelen isimleriyle Türkiye'nin Suriye'deki harekatını değerlendirmek için düzenlediği toplantıda kavga çıktı.

Trump'ın harekata karşı Erdoğan'a gönderdiği mektubu toplantıda dağıtmasıyla, mektubun içeriği gündeme damga vurdu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:39
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu3 dk önce
    Elinizden geleni ardınıza koyarsanız namertsınız ki öylesiniz.
  • mehmetmehmet24 dk önce
    dün konusmam onunla diyordu, sadece tirampla konussurum diyodu, nooolduuu
  • NedimNedim30 dk önce
    Yurtdışına para transferini Amerikan şirketleri tekeline almış. onlar olmadan ticaret yapamıyoruz. Devlet para transfer sorununu çözmeli.
  • OvalıOvalı34 dk önce
    Bu kâfirlere görüşmeyin. İp inceldigi yerden kopsun.taviz tacizi doğurur. Allah haklarından gelsin.Ovalı
  • aliali44 dk önce
    Allah'ım bu terör devletini yerle yeksan eyle.

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