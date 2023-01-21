Görüşmeler devam ediyor! Türkiye'den "Eurofighter Typhoon" hamlesi

Middle East Eye tarafından aktarıldığı üzere Türkiye ve İngiltere arasında 10 milyar dolar değerinde olduğu ifade edilen kapsamlı bir savunma tedariki için görüşmeler devam ediyor. Tedarik kapsamında Eurofighter Typhoon savaş uçakları (24 veya 48 adet), C-130J kargo uçakları, 3 adet fırkateyn ve M-60 tanklarında kullanılmak için yeni motorlar yer alıyor.

Eurofighter Typhoon’un F-16 Block 70 satışında kabul edilmeyecek şartların sürülmesi durumu için bir alternatif olarak düşünülebilir ancak Eurofighter Typhoon ve F-16 Block 70’in farklı mimarilere sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Motor, alt sistemler, hava-yer mühimmatları gibi konulardaki farklar Eurofighter Typhoon’un satın alındığı takdirde Hava Kuvvetleri’ne entegrasyonunu zorlaştıracaktır.

Türkiye’nin İngiltere’den Type-23 sınıfı fırkateyn aldığı iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya gitmişti. Marine Deal News‘in iddiasına göre Milli Savunma Bakanlığı İngiltere’den ikinci el Type-23 sınıfı fırkateyn tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı.

İlk olarak 1987 yılında hizmete giren Type-23 sınıfı fırkateynlerin 12 adedi Birleşik Krallık tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’nin kaç adet gemi aldığı ile ilgili bilgi paylaşılmazken bu sınıftaki en yeni gemi 2000 yılında envantere girdi.

Birleşik Krallık geçtiğimiz yıllarda ordusunun modernizasyonu için çeşitli eski sistemlerini satışa çıkarmıştı. Bu kapsamda özellikle ikinci el kargo uçakları ile Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye tarafından satın alınması savunma çevrelerinde fikren tartışılmıştı. Ancak Type-23 sınıfı fırkateynlerin sensör ve silah sistemlerinin çoğunun Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan sistemlerden farklı olması böyle bir tedarik için beklenti oluşmamasına neden olmuştu. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri LM2500 gaz türbin sistemleri kullanırken gemideki Rolls Royce gaz türbinler de donanmanın yabancı olduğu sistemler. Bir kısmı oldukça yaşlı olan gemilerin idamesi için nasıl bir sistem yürütüleceği önemli bir soru işareti barındırıyor.

DefenceTürk