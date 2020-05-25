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Spor

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'dan Luciano Narsingh hamlesi

Yeni sezon öncesi kadronu belirlemeye başlayan Trabzonspor, Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'i yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:04:00 -
Görüşmeler başladı! Trabzonspor'dan Luciano Narsingh hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok oyuncu gündeme gelmeye devam ediyor.

Temas kuruldu

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'in Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Kanat rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un yıldız futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Fırtına'nın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Edgar Le ile takasta kullanarak transfer edeceği öne sürüldü.

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