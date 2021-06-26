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Dünya Görüntüleri ortaya çıkmıştı! İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti
Dünya

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile ahlaksız görüntülerinin basına sızmasının ardından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 20:41:00 - 2021-06-26 21:43:29
Görüntüleri ortaya çıkmıştı! İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etti.

Hancock, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyen Hancock, "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." dedi.

Johnson da yazılı yanıtında, "Sadece salgınla mücadelede değil, Kovid-19'un ülkeyi vurmasından önce de başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakabilirsiniz." diye yazdı.

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

 

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