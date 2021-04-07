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Gündem Görüntüler yayınlandı! Şehit olan pilotumuz faciayı önlemiş
Gündem

Görüntüler yayınlandı! Şehit olan pilotumuz faciayı önlemiş

Konya'da bir askerimizin şehit olduğu uçağın düşme anına ait görüntüler yayınladı. Görgü tanıkları, uçağın pilotunun yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:15:00 -

Konya'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düştü. Kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.

Bakanlık tarafından inceleme başlatılan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İHA'nın yayınladığı görüntülerde uçağın alev topuna döndüğü görülüyor.

Yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştı

Görgü tanıkları ise uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

 

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