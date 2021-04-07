Görüntüler yayınlandı! Şehit olan pilotumuz faciayı önlemiş
Konya'da bir askerimizin şehit olduğu uçağın düşme anına ait görüntüler yayınladı. Görgü tanıkları, uçağın pilotunun yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.
Konya'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düştü. Kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.
Bakanlık tarafından inceleme başlatılan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İHA'nın yayınladığı görüntülerde uçağın alev topuna döndüğü görülüyor.
Yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştı
Görgü tanıkları ise uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.