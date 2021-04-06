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Gündem Görüntüler paylaşıldı! 9 terörist öldürüldü
Gündem

Görüntüler paylaşıldı! 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. O anlara ilişkin görüntüler MSB tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:21:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."

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