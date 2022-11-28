Görüntüler infiale sebep olmuştu! O hastane ile ilgili yeni gelişme

Tokat Medical Park Hastanesi'nde kamuoyunda infiale sebep olan yoğun bakımdaki şiddet görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, faaliyetleri durdurulan hastanenin yeniden açılmasına müsaade edildiği duyuruldu.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Metin Akça'ya, yoğun bakım ünitesinde biri erkek iki hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili kapatılan hastane yeniden açıldı.

7 gün sonra soruşturmanın tamamlandığını duyuran Sağlık Bakanlığı, gelişmeye ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

19 Kasım günü sosyal medyada yayımlanan ve Tokat’ta bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatılmış ve hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştu.

Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden idari soruşturma dosyası karara bağlandı. Uygunsuz davranış sergileyen sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda göreve dönebilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma ve yoğun bakım dışında açık serviste çalışabilme şartı getirildi.

Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu karar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır.

Diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden sonra yoğun bakım dışında görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Hastanenin 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir.