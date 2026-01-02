  • İSTANBUL
Sağlık Görünmez tehlike takvim değiştirdi! Küresel ısınma hastalıkları da vurdu
Sağlık

Görünmez tehlike takvim değiştirdi! Küresel ısınma hastalıkları da vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Görünmez tehlike takvim değiştirdi! Küresel ısınma hastalıkları da vurdu

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, küresel ısınmanın sadece doğayı değil, hastalıkların yayılma takvimini de altüst ettiğini açıkladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde EKMUD Adana Günleri konferansı düzenlendi. Konferansa katılan EKMUD Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, toplantı sonrası kış mevsimi görülme sıklığı artan influenza virüsü ve Covid-19 ve ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’de görülmeye başlandı, geç bile kaldı"

Kış mevsiminde en sık görülen influenza virüsünden bahseden Prof. Dr. Meltem Taşbakan, “Kapalı ortamlarda yakın temasa bağlı yayılımının artmasından dolayı viral solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında daha fazla görülüyor. Bunun başında da influenza geliyor. Aslında enfeksiyon hastalıklarının çoğu pek de mevsim tanımıyor. Ama her yıl bu enfeksiyonların ortaya çıktığı aylar var. Hem ülkemizde Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı var hem de dünyada influenza takip ediliyor. Sadece influenza değil, Covid-19, RSV ve diğer viral enfeksiyonların da ne zaman ortaya çıktığı ve bittiği tarihler belirleniyor. İnfluenza da artık Türkiye’de görülmeye başlandı. Hatta küresel ısınmadan kaynaklı biraz geç de kaldı. Çünkü biz ülkemizde eskiden ekim ayında bu virüsü görmeye başlardık. Artık aralık ayının son haftalarına kaydı. Belki de ocak ayında daha sık göreceğiz” diye konuştu.

"Soğuk algınlığı ile karıştırılmamalı, ağır bir hastalık"

İnfluenzanın aslında ağır seyreden bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Meltem Taşbakan, bu durumdan grip aşıyla kolaylıkla korunmanın mümkün olduğunu belirterek, “Özellikle aralık ayının son haftaları ile ocak ve şubat aylarında bizi oldukça hırpalıyor. Çünkü bu bir soğuk algınlığı değil ve onunla karıştırılmaması lazım. İnfluenzada 39 derece ateş, ciddi kas ağrıları, yorgunluk olur. Tüm bu belirtiler bir hafta sürebilir. Bitti derken bitmeyen bir enfeksiyon da oluşturabiliyor. Üzerine bir bakteriyel enfeksiyon, zatürre, kalp kası iltihabı görülebiliyor ya da santral sinir sistemini tutabiliyor. Ancak tüm bunlardan grip aşısı ile korunabiliyoruz. Bu konuda şanslıyız. O nedenle riskli grupların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Covid-19 artık ilk hızında değil, pandemiyi atlatmış durumdayız"

Covid-19 ile ilgili de son durumu paylaşan Prof. Dr. Taşbakan, şöyle devam etti:

“Covid-19’un başlangıcından bu yana çok fazla varyantı oldu. Artık bütün varyantları herkes öğrendi. Şu anda Covid görülüyor mu evet görülüyor. Ama asla ilk hızındaki gibi değil, ağır seyretmiyor. Daha çok bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi karşımıza çıkıyor. Tabi altta yatan ciddi, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda ne yazık ki yine Covid-19 bazı ciddi enfeksiyonları da tetikleyebiliyor. Çünkü viral enfeksiyonların bir özelliği de diğer bakteriyel enfeksiyonlarla yüzde 30-40 oranında bir arada olabiliyor. Ancak artık çok da fazla Covid-19 kaynaklı ölüm görmüyoruz. Çünkü her ne kadar çok farklı söylemler olsa da Covid aşılarının etkinliği sayesinde bugün artık o pandemiyi atlatmış durumdayız.” (DHA)

