Görülmemiş linç kampanyasının ardından hastanelik olan Alan’a kuvvet komutanlarından da dava

yeniakit.com.tr Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, darbe hayali kuran ETÖ’cü ve FETÖ’cü generallerin etkisinin kırıldığını belirterek, bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmak zorunda olduklarını ve vesayetin bittiğini söylemiş, bu sözler Kemalist medya ve FETÖ’cüler tarafından çarpıtılmıştı. Başta odatv olmak üzere, Kemalist ve FETÖ medyası Alan’a yönelik linç kampanyası başlatmış, AK Parti cephesi de bu lince maalesef dahil olmuş, hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de dava açmıştı. Tüm bunların üzerine 4 tane terörist, Alan 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte Cuma namazına giderken pusu kurmuş, ve çocuğunun gözleri önünde beyzbol sopasıyla Akit Haber Müdürü’ne saldırmıştı. Bıçakla Alan’ın parmaklarını kesmeye çalışan teröristler, beyzbol sopasıyla da başına vurarak öldürmeye çalışmış, Alan’ın çocuğu cami cemaatini çağırarak babasını kurtarmıştı.

Davalara bir yenisi daha eklendi

Alan’a karşı görülmemiş linç kampanyasının ardından, bir dava da kuvvet komutanları tarafından açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal,Murat Alan ve Akit TV’ye manevi tazminat davası açtı.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, “Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" savunuldu.

“Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı” belirtilen dilekçelerde, “isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı” iddia edildi.

Davacı komutanların TSK'ya katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan dilekçelerde, dava konusu “edilen hakaretlerin” hukuka ve ahlaka aykırı, “ayrıca kötü niyetli” olduğu öne sürüldü.

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.

Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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