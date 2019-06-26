0553 313 94 23

Görülmemiş linç kampanyasının ardından hastanelik olan Alan’a kuvvet komutanlarından da dava

Kemalist medya ve FETÖ’cüler tarafından hedef gösterdildikten sonra 4 terörist tarafından, 6 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye darp edilen ve parmakları kesilmeye çalışılan Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a, kuvvet komutanları da dava açtı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
Görülmemiş linç kampanyasının ardından hastanelik olan Alan’a kuvvet komutanlarından da dava

 yeniakit.com.tr Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, darbe hayali kuran ETÖ’cü ve FETÖ’cü generallerin etkisinin kırıldığını belirterek, bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmak zorunda olduklarını ve vesayetin bittiğini söylemiş, bu sözler Kemalist medya ve FETÖ’cüler tarafından çarpıtılmıştı. Başta odatv olmak üzere, Kemalist ve FETÖ medyası Alan’a yönelik linç kampanyası başlatmış, AK Parti cephesi de bu lince maalesef dahil olmuş, hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de dava açmıştı. Tüm bunların üzerine 4 tane terörist, Alan 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte Cuma namazına giderken pusu kurmuş, ve çocuğunun gözleri önünde beyzbol sopasıyla Akit Haber Müdürü’ne saldırmıştı. Bıçakla Alan’ın parmaklarını kesmeye çalışan teröristler, beyzbol sopasıyla da başına vurarak öldürmeye çalışmış, Alan’ın çocuğu cami cemaatini çağırarak babasını kurtarmıştı.

Davalara bir yenisi daha eklendi

Alan’a karşı görülmemiş linç kampanyasının ardından, bir dava da kuvvet komutanları tarafından açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal,Murat Alan ve Akit TV’ye manevi tazminat davası açtı.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, “Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" savunuldu.

Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı” belirtilen dilekçelerde, “isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı” iddia edildi.

Davacı komutanların TSK'ya katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan dilekçelerde, dava konusu “edilen hakaretlerin” hukuka ve ahlaka aykırı, “ayrıca kötü niyetli” olduğu öne sürüldü.

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.

Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor

Karanlık Odatv’den FETÖ’cü tezgah

Arşiv unutmaz! Murat Alan'a salyalı iftira atan kokuşmuş zihniyet bunlara kör kaldı

Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap

Oda TV'nin Murat Alan ile ilgili algı operasyonuna tokat gibi cevap

Akit Medya Grubu'ndan kamuoyuna duyuru!

Tetikçiler hesap versin!

Murat Alan'ı darp eden 4 kişi serbest!

Alçak saldırıda derin izler

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
  1. Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan
  2. Murat Alan
  3. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
  4. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
  5. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
  6. Akit TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    3. Eskişehir’de şimşekli gün
    4. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    5. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    6. NASA uzaya deney ve araştırma..
    7. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    8. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    9. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    10. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    11. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    12. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    13. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    14. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    15. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    16. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    17. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    18. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    19. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    20. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler