Görme engellilerin futbol heyecanı başladı Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Goalball 2.

Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Goalball 2. Lig 1. devre ve Bayanlar Goalball 2. Lig 1. devre maçları başladı.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Erkek ve Bayan Goalball takımları, turnuvanın ilk gününe oldukça hızlı başladı. Bu yıl yapılan takviyeler ile oldukça iddialı konuma gelen Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısını iyi bir sırada tamamlamak istiyor. Ligin bitiminde kupaya uzanmayı hedefleyen Eskişehir temsilcileri, iyi bir sezon geçirmeyi planlıyor.

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