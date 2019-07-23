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Görme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonası'na doğru

İtalya'da 26-28 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek

23 Temmuz 2019 Salı 15:38
Görme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - Görme Engelliler Judo Milli Takımı, İtalya'nın Cenova kentinde 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Judo Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin iyi dereceler elde ederek, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota almak olduğunu söyledi.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) düzenlenen organizasyona 12 sporcu ile katılacaklarını belirten Sayyıdan, "Avrupa şampiyonası olimpiyatlar için kota alınan basamaklardan bir tanesi. İyi kamp dönemleri geçirdik. 2016 Judo Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız 2 bronz madalyanın üzerine çıkarak, altın madalyalar almak istiyoruz. Ama buradaki esas amacımız sporcularımızın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alması. Mümkün olduğu kadar çok sayıda sporcuyla olimpiyatlarda temsil edilmek istiyoruz." diye konuştu.

İtalya'ya giden milli takımda yer alan milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

Ecem Taşın, Cahide Ekin, Zeynep Çelik Aydın, Duygu Çete Artan, Rabia Uluçam, Mesme Taşbağ

Erkekler:

Recep Çiftçi, Kadir Yıldırım, Sabri Yur, Şaban Mert Dolar, Gökhan Biçer, Hidayet Sevinç

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:38
  1. Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası
  2. Hasan Sayyıdan
  3. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
  4. Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu

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