Görme engelli yüzücünün hedefi milli takım





AYDIN (AA) - MEHMET ÇALIK - Aydın'da 9 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybeden ve moral olsun diye başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan Elfin Pehlivan, milli formayı giyip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor.

Efeler ilçesinde yaşayan Sevim, Yücel Pehlivan çiftinin tek çocuğu olan 13 yaşındaki kızları Elfin Pehlivan, 9 yaşında "stargardt" hastalığına bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybetti.

Kızlarının görme fonksiyonunu kaybetmesinin ardından her türlü tedavi yöntemine başvuran fakat bir sonuç alamayan aile, onun sosyal hayattan kopmaması için Denizli Görme Engelliler Okulu'na kaydını yaptırdı.

Burada yatılı olarak eğitimine devam eden Elfin Pehlivan, beden eğitimi hocasının da yönlendirmesiyle yüzme eğitimlerine başladı.

Yüzmede günden güne kendi yeteneğini keşfeden Pehlivan, geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda katılarak Türkiye ikincisi oldu.

Denizli'deki okulunun kapanmasının ardından Aydın'a dönen Pehlivan, gönüllü olarak kendisini çalıştıran antrenör Korkut Firet'le tekrar Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Pehlivan, antrenörüyle dört aylık çalışmanın sonunda geçen ay Alanya'da ikinci kez katıldığı Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bu kez 100 metre serbest, 100 metre sırt üstü ve 50 metre serbest kategorilerinde altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Tek hayali milli takım formasını giyerek Avrupa Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmak olan Pehlivan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tesislerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





- "Öz güven geldi"





Elfin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye başladığında şampiyonaya girme, derece elde etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, bu sporun kendisini çok iyi ve özgür hissettirdiğini belirtti.

Görme engelli olduğunda hayata küsmediğini ifade eden Elfin, şöyle konuştu:

"Engelimi hiç önemsemedim. Bence engelli olanlar hayatlarını karartmasınlar, spora yönelsinler. Engel diye bir şey yoktur. Kendilerine sosyal aktivite bulup oraya yönelebilirler. Hayata küsmesinler. Yüzmeyi severek yapıyorum. Şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Şampiyon olduktan sonra öz güven geldi. Bundan sonraki hedefim ilk önce milli takıma girmek. Sonra Avrupa şampiyonu olmak ve olimpiyatlara gitmek."





- "Başarının engeli olmaz"





Anne Sevim Pehlivan ise kızının hep yanında olduklarını, başarısıyla gurur duyduklarını aktardı.

Antrenör Korkut Firet de Elfi'nin çok yetenekli bir sporcu olduğuna dikkati çekerek, "Dört aylık çalışmayla Elfin kendi girdiği serilerde Türkiye birincisi oldu. Bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Başarının engeli olmaz. Önemli olan azim, çalışmak ve inanmak." ifadelerini kullandı.