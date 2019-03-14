Google’un Japon çalışanı Pi sayısının 31 trilyonluk hanesine ulaştı

Google’un Japon çalışanı Emma Haruka Iwao Google, bulut hesaplama servisi yardımıyla Pi sayısının 31 trilyon hanesine ulaştı.

Çemberin çapa bölümü olan Pi sayısının ilk üç haneli değeri 3.14 olup, sonucunun sonsuza kadar uzadığı biliniyor. Pi sayısı, dalgaların, dairelerin ve silindirlerin hesaplanmasında kullanıldığı için mühendislikte, fizikte, süper hesaplamalarda ve uzay keşiflerinde kullanılıyor. Pi sayısının en uzun hanesini bulabilmek matematikçiler arasında uzun zaman alan bir uğraşı olurken, önceki rekoru 22 trilyon hane olan Pi sayısının 31 trilyonluk hanesine ulaşıldı. Bulut hesaplama servisi yardımıyla Pi sayısının 31 trilyon hanesine ulaşan Google’un Japon çalışanı Emma Haruka Iwao Google, "Çok şaşırdım. Hala gerçeğe alışmaya çalışıyorum. Dünya rekorunu kırmak gerçekten çok zor oldu” dedi.

Üç yıldır Google’da çalışan Iwao, bu rekoru geliştirmek istediğini belirterek, “Pi’nin sonu yok. Daha çok haneli sonuçlara ulaşmaya çalışacağım” dedi.

Pi sayısının 31 trilyon haneli değerini bulmak için 25 sanal makine tarafından 121 gün harcandığı öğrenilirken, 31 trilyon hanelik sayıyı okumanın 332 yıl 6 ay 4 gün süreceği kaydedildi.