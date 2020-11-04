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Teknoloji Google'dan yeni karar: Zorunlu hale getirildi
Teknoloji

Google'dan yeni karar: Zorunlu hale getirildi

Google, tüm uygulama güncellemeleri için Android 10 API hedeflemesini zorunlu hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:31:00 -
Google'dan yeni karar: Zorunlu hale getirildi

ABD merkezli teknoloji devi Google, Play Store'da yer alan tüm uygulamalar için hedef API seviyesini güncelledi. Böylece Google Play üzerindeki tüm uygulama güncellemeleri için Android 10 API hedeflemesi zorunlu oldu.

Şirket, 3 Ağustos'tan itibaren yayınlanacak tüm yeni uygulamalar için Android 10 ve üstünü zorunlu kılmıştı.

Aynı zorunluluğu uygulama güncellemelerine de getiren Google, geliştiricilere bir önceki Android sürümünü zorunlu kılarak güncel API'lerin benimsenme hızını arttırmayı ve geliştiricilerin kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmasını zorunlu hale getirmeyi hedefliyor.

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