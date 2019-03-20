Milyarlarca kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ın (Google Plus) kapanmasına kısa süre kaldı. Mevcut kullanıcılar; Google+’daki fotoğraf ve videoları Nisan ayından önce yapmak kaydıyla içeriğini indirip kaydedebilecek.

Milyarlarca kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ın (Google Plus) kapanmasına kısa süre kaldı. Resmi takvime göre; ’Kişisel Google+’ hesapları 2 Nisan 2019’da kullanıma kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre; söz konusu tarihten itibaren kullanıcıların Google+ hesapları ve oluşturdukları tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve şirket tarafından ilgili içerikler silinmeye başlanacak.

Mevcut kullanıcılar; Google+’daki fotoğraf ve videoları Nisan ayından önce yapmak kaydıyla içeriğini indirip kaydedebilecek. Fotoğraflar’da yedeklenen fotoğraf ve videoların silinmeyeceği de kaydedildi.