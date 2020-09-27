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Aktüel Google, doğum gününü doodle ile kutladı
Aktüel

Google, doğum gününü doodle ile kutladı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:19:29 -
Google, doğum gününü doodle ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayan internet kullanıcıları, arama motoruyla ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.


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