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Teknoloji Google Compute Engine
Teknoloji

Google Compute Engine

Google Compute Engine nedir? Google Compute Engine, Google'ın hizmetidir. Müşterilerin, sunucu donanımını satın alıp yönetmek yerine sunucu kaynakları olarak Google Cloud'daki güçlü sanal makineleri kullanmasına olanak tanır. İşte Google Compute Engine hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:42:00 -
Google Compute Engine

Compute Engine, Google altyapısında sanal makineler oluşturmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanır. Compute Engine, Google'ın altyapısında kolayca büyük işlem kümeleri başlatmanıza olanak tanıyan ölçek, performans ve değer sunar.

Compute Engine'in özellikleri nelerdir?

Compute Engine, küçük genel amaçlı örneklerden 11,5 TB'a kadar RAM'e sahip bellek için optimize edilmiş büyük örneklere veya 60'a kadar vCPU'lu hızlı işlem için optimize edilmiş örneklere kadar her ihtiyaç için önceden tanımlanmış sanal makine yapılandırmaları sunar. İş yüklerinize en uygun özel makine tipine sahip bir sanal makine oluşturun.

Google Compute Engine ücretsiz mi?

Tüm Google Cloud müşterileri, Compute Engine, Cloud Storage ve BigQuery gibi belirli Google Cloud ürünlerini, belirtilen aylık kullanım sınırları dahilinde ücretsiz olarak kullanabilir.

Google Compute Engine'e nasıl bağlanırım?

IAP Masaüstü kullanarak bir sanal makine örneğine bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

IAP Masaüstü'nde Dosya> Google Cloud projesi ekle'yi seçin.

Projenizin kimliğini veya adını girin ve Tamam'a tıklayın.

Proje Gezgini penceresinde, bağlanmak istediğiniz sanal makine örneğine sağ tıklayın ve Bağlan'ı seçin.

Compute Engine için tıklayın

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