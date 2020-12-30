Google bir özellik daha ekledi: Artık kısa videolar da arama sonuçlarında yer alacak

Ekim 2020'de 'aramak için mırıldan' özelliğini yayına alan Google, arama sonuçlarında Instagram ve TikTok videolarına da yer vermeye başlayacak. Google'ın mobil uygulamasında geçerli olan özellik, kullanıcıların Google'ı terk etmeden içerikler arasında gezinebilmesini sağlıyor.

Kısa videolar nasıl çalışıyor?

Özellik şu anda sadece TikTok ve Instagram'da yer alan kısa videoları değil tüm kısa formatta video içeriklerini arama sonuçlarına dahil ediyor. Buna Google'ın Tangi ile YouTube'un kısa video formatı YouTube Shorts ve Hindistan'daki TikTok rakibi Trell'in içerikleri de dahil olacak.

Kısa videolar, arama sonuçlarının başında gösterilecek

Kullanıcılar videolar sekmesini tıkladığında TikTok ve Instagram'ın web sürümüne yönlendirilecek. Videoyu izledikten sonra geri tuşuna basılarak arama sonuçları arasında gezinmeye devam edilebilecek. Sadece Google uygulamasında ve mobil tarayıcıda yayına alınan özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açık olacak. Geliştirme süreçleri açısından erken aşamada olan özelliğin, ilerleyen süreçte daha fazla video içeriğine yer vermesi bekleniyor.