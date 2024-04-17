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Aktüel Gönüllülerden engelli öğrenciye destek
Aktüel

Gönüllülerden engelli öğrenciye destek

Yeniakit Publisher
2024-04-17 11:28:00 -
Gönüllülerden engelli öğrenciye destek

Van’ın İpekyolu ilçesinde bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen 17 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Enes Karpak’ın çalışma masası ve bilgisayar isteğini, gençlik merkezi görevlileri ve gönüllüler gerçekleştirdi.

Mutlu bir gün yaşadığını belirten Karpak, “Daha önce bir çalışma ortamım ve bilgisayarım yoktu. Ağabeylerim, ablalarım benim için seferber oldular. Artık bir çalışma ortamım var, çok mutluyum. Bir ihtiyacım kalmadı. Destek verenlerden Allah razı olsun” dedi.

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