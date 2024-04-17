Gönüllülerden engelli öğrenciye destek

Mutlu bir gün yaşadığını belirten Karpak, “Daha önce bir çalışma ortamım ve bilgisayarım yoktu. Ağabeylerim, ablalarım benim için seferber oldular. Artık bir çalışma ortamım var, çok mutluyum. Bir ihtiyacım kalmadı. Destek verenlerden Allah razı olsun” dedi.