Gönüllü elçi oldu Hatay’ı dünyaya tanıtıyor

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) Başkanı İbrahim Güder, medeniyetler şehri Hatay’ı dünyaya tanıtmak için hemşehrilerini işbirliği içinde olmaya davet etti.

"ÇEVRE İLLERDEKİ YATIRIMCILAR TÜNELİN BİTMESİNİ BEKLİYOR"

Hatay Valiliği’nin himayelerinde, dernek olarak İstanbul’da organize ettikleri Hatay tanıtım günleri öncesinde Yeni Akit’e konuşan Güder, Hatay’ın zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasını bir görev bildiğini söyledi. Hatay’ın sadece künefeden, tatlılardan, portakaldan ibaret olmadığını söyleyen Güder, “Hassa tünelinin jeopolitik açıdan Hatay’ın katma değerini artıracak en büyük kozumuz. Yatırım ne kadar artarsa işsizlikte o oranda azalacak. Hassa Tüneli ve Hassa OSB’nin yapımına kaynak bulunabilirse 58 milyon metrekarelik alanın anında dolacağını ön görüyoruz. Çevre illerde faaliyet gösteren birçok yatırımcı bu Tünelin bitmesini bekliyor” dedi.

"HATAY HER YIL İLK 7'DE"

Hataylı işadamları olarak Hatay’ın serbest bölge ilan edilmesini istediklerini belirten Güder, “Böyle bir adım bölgesel kalkınmayı da hızlandıracaktır. Türkiye’de ihracatının en büyük on merkezinden biri olan Hatay, vergi tahsilatında her yıl ilk 7 şehir arasında yer alıyor” diye konuştu.

MALTEPE SAHİLİNE DAVET ETTİ

Bu hafta Hatay Günleri’nin İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıklayan İbrahim Güder, herkesi 30 Eylül’e kadar sürecek Maltepe sahilindeki etkinliklere davet etti.