İSTANBUL (AA) - Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından geliştirilen, çalışan gönüllülüğü alanının prestijli ödülleri "Gönülden Ödüller" 13'üncü kez sahiplerini buldu.

ÖSDG'den yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Kibar Holding, Vestel Beyaz Eşya, Borçelik ve Zorlu Holding, "13'üncü Gönülden Ödüller"in "Başarılı Gönüllüleri" seçildi.

Türkiye'de çalışan gönüllülüğü projelerini teşvik etmek için ÖSGD tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller töreni 10 Aralık 2020'de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Törende "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödül "QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Programı"na verildi.

Borçelik, "3 Boyutlu Gönüllülük Projesi" ile "En Başarılı Gönüllük Projesi"; Vestel Beyaz Eşya, "Vestel ile Engelleri Aşıyoruz / Yürüteç Projesi" ile "En Yaratıcı Gönüllülük Projesi"; Zorlu Holding, "Kıvılcımlar Hareketi / Kariyer Sohbetleri Projesi" ile "En Başarılı e-Gönüllülük Projesi" ödüllerini aldılar. Kibar Holding ise "Kibar Gönüllüleri Programı" ile "En Başarılı Gönüllülük Programı Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, şunları kaydetti:

"Yaşanan küresel şok hepimizi dünyayı nasıl bir geleceğin beklediği üzerinde daha fazla düşünmeye itti ve birçok uluslararası kuruluş odağını küresel tehditlere çevirerek alınabilecek tedbirler üzerinde çalışmalar yürütmeye başladı. İklim değişikliği, göç ve kimlik sorunları, açlık, sağlık hizmetlerine erişim, değerler, kapsayıcılık, eşitsizlik vb. hepsi çok büyük, aşılması zor sorunlar. Bizler, çalışmalarımızı eşitsizliğinin önüne geçebilmek, doğayla ilişkimizi yeniden tanımlamak, küresel sorunların çözümünde fikir ve iş birliğini sağlamak için yoğunlaştırmalı, bu yönde topyekûn bir mücadele içinde olmak zorundayız.

Bu ortamda gönüllülük sorumluluğa, hatta zorunluluğa dönüşüyor. Eğer hep birlikte, ortak akıl ve iş birliği ile bu olumsuzlukların üzerinde düşünmez ve harekete geçmezsek insanlığı zor bir gelecek bekliyor. Umudumuzu yeşerten sizler gibi sorunların çözümünü başkalarından beklemeyip harekete geçenler. Sizlere gönüllü olduğunuz için, zamanınızı ve emeğinizi ihtiyacı olanlara sakınmadan ve yürekten verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

